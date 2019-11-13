不滿國民黨不分區名單　羅智強發動靜坐：吳敦義勿成罪人

▲吳敦義。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨不分區名單12日晚間流出，其中黨主席吳敦義被列在安全名單第8名，引來不少外界討論。對此，國民黨台北市議員羅智強在臉書表示，這一份名單恐怕會影響2020選情，不分區立委也會掉2到4席，呼籲吳敦義主席勿成罪人。

羅智強說，為了國民黨好，也為了吳主席好，「我還是要再呼籲吳主席能懸崖勒馬，把自己排到不分區安全名單邊緣的第15名，也希望中常會不要通過這份名單。」

羅智強指出，這一份名單不但會讓國民黨的不分區立委掉2到4席，也會對國民黨的總統大選、區域立委選舉帶來負面衝撃。韓國瑜選情已備極艱辛，黨高層豈能趁著前方吃緊，而在後方緊吃？若國民黨選情因此受挫，吳敦義也將成為國民黨最大的罪人。

羅智強分析，不分區若能拿到15席，就代表國民黨國會有極大機會過半，吳主席不但可以進立法院，再去選立法院長，正當性十足，風風光光，名正言順；反之，若不分區拿不到15席，意謂國民黨的立委選舉可能選得不好，可能過不了半。那時就算吳敦義放不分區第一名，大家也會質疑他的正當性，而且他只能當一個陽春立委，他是卸任副總統，在政治的譜系上，是遠遠大過一個陽春立委。何必為一個陽春立委，自損高度？

羅智強強調，如果中常會仍通過了這一份會重創國民黨選情的名單，今天晚上，我將到中央黨部「靜坐夜諫」，用一個人的靜坐，再當一次烏鴉，呼籲吳敦義與中常委回心轉意。

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