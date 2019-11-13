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黃國昌列不分區挨批「自打臉」　徐永明：是我多次勸進、盧出來

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▲▼立法院財政等聯席委員會 私菸案專案報告 黃國昌質詢 備詢官員排排站 面色凝重 找資料 交頭接耳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

時代力量12日公布2020不分區立委名單，「立院戰神」黃國昌排名第四，卻有外界質疑，過去黃國昌曾說過「自己不會放在名單內」，引發討論。對此，時代力量黨主席徐永明在臉書表示，盼外界對黃國昌列入不分區的攻擊，「請到我這個黨主席為止。」

徐永明12日在發文提到，黃國昌列為不分區名單第四，「是由我多次勸進、商討、盧出來」，黃國昌最後考量到「保護在這個政黨內，沒有忘記初衷，認真努力的夥伴與年輕人」的初心，才點頭答應。「很謝謝國昌。」

徐永明指出，黨內對不分區名單的初衷很直接：這要是一個堅持公平正義、能夠戰鬥的團隊。因此，自己也拜託國昌徵詢各方專業、熱血、追求公平正義社會的優秀人才。這位拚命三郎，為了這個黨，最後還搞到掛病號，真的很令人感動。

徐永明強調，作為時代力量黨主席，今天交出這份名單，「我深信會刺激大黨內部的進步力量，也極積回應社會對時力這個進步政黨的期待」，終有一晚可安心睡覺了，時代力量會繼續戰鬥，「公平正義、改變台灣」，大家一起努力！

▲▼立委徐永明受訪談與民眾黨關係。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委徐永明。（資料照／記者屠惠剛攝）

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