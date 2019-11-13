批國民黨不分區是「分贓黑名單」　李正皓預言：2020直接少3席

▲吳敦義。（資料照／記者張榮恩攝）

記者張乃文／台北報導

國民黨13日將公布不分區立委名單並提報中常會，而根據曝光的名單，不分區第一名為前警大教授葉毓蘭、黨主席吳敦義則排在第8名。前國民黨員李正皓表示，他看完這份不分區名單人選後，除了憤怒沒有其餘情緒，因為是一份「分贓黑名單」。他更預言，國民黨不分區席次直接少三席。

李正皓13日在臉書發文，國民黨不分區名單出爐了，看完這份不分區名單人選，他除了憤怒沒有其餘情緒，因為這是一份「分贓黑名單」。他指出，若這份名單為真，他預言最終國民黨政黨票一定會被選民教訓、不分區席次直接少三席。

李正皓說，人民對不分區立委的期待是「彌補」區域立委民意代表性的不足，進而透過政黨票與不分區立委的制度設計，讓代表包含新移民、環保、原住民、身心障礙、財經等全國性，但非地方型議題的意見領袖能夠進入立法院為民喉舌。他只問，這份名單攤開來，在前十六名中，「有幾位是專業型議題的意見領袖？」他認為嚴格說來「只有兩位」。

「國民黨正在犯2012年民進黨曾犯過的愚蠢錯誤。」李正皓提到，當時的國民黨狀況並不好，民進黨氣勢旺，社會普遍認為當年民進黨的不分區有十六席的實力。他也舉例過去2012年前總統馬英九領軍的國民黨、2016年前新北市長朱立倫在不分區名單上亦是頂著壓力提了包括新移民身分的立委林麗蟬、立委柯志恩等清新新面孔。

李正皓解釋，也因此，當國民黨提出這份「分贓黑名單」之後，他的情緒只剩下憤怒。這份名單「沒有理想性、沒有專業性、更沒有世代交替」，就是一份「貫策吳意志的海豚軍團名冊」，他不會買單、選民當然更不會買單，「重演2012年民進黨慘掉三席的結果只是剛好而已」。

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