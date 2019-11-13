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快訊／宋楚瑜5度出征總統大選　副手找「廣告教母」余湘

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▲▼親民黨主席宋楚瑜於中央黨部召開記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲親民黨主席宋楚瑜5度參與總統大選。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

親民黨13日上午11時30分在台北市長榮飯店舉行「2020總統大選布局」記者會，黨主席宋楚瑜將在會中宣布第5度參與總統大選。稍早傳出宋楚瑜的副手敲定由有廣告之母之稱的前聯廣董事長余湘擔任，親民黨內部人士也證實此消息，宋楚瑜稍後會在記者會上親自宣布。

此外，發言人則由知名主持人于美人擔任。于美人經紀人證實于美人已接下親民黨主席宋楚瑜選總統的發言人一職，未來節目照主持，彼此不相抵觸。

宋楚瑜於2000、2004、2012、2016年4度參與總統大選，並於2016、2017年在蔡政府執政期間2度擔任APEC的台灣領袖代表。不過，因兩岸立場惹議，宋楚瑜在今年5月2日親召開記者會表示，他不需要資政這頭銜，即日起退回資政聘書。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調，在藍綠對決的戰局中，總統蔡英文以12％的差距，遙遙領先國民黨總統參選人韓國瑜。若親民黨主席宋楚瑜參戰，在「藍綠橘」的三角對戰組合中，宋楚瑜的支持度為7.7%，蔡英文43.7%仍維持領先地位，但與韓國瑜32.6%的支持度相較，差距縮小為11.1％。

▲▼余湘。（圖／翻攝自台北市廣告代理商業同業公會）

▲余湘。（圖／翻攝自台北市廣告代理商業同業公會）

▲▼ET民調。

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