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熱血教師黃益中震怒：同志沒有得罪李佳芬！　不需要為了選票拿出來鞭屍

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▲▼黃益中認為，同志沒有得罪李佳芬，不要把他們拿出來鞭屍。（圖／翻攝自平論無雙youtube）

▲黃益中認為，同志沒有得罪李佳芬，不要把他們拿出來鞭屍。（圖／翻攝自平論無雙youtube，下同）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬，近日接連在「佳芬講堂」談論性別平權議，先提到「同婚議題被過度消費」，接著又提到國小性教育教「X教」、「性高潮」等議題引發爭議。對此向來支持性別平權的熱血公民教師黃益中在政論節目《平論無雙》震怒表示，「同性戀朋友從來沒有得罪過妳李佳芬！」

黃益中針對性教育的議題表示，「小三教X交」、「小六教性高潮」從當時公投的時候就一路在傳，當時家長指證歷歷，他也把所有的版本的課本翻給他們看，這些家長也到現在都還沒翻出來，謠言跟事實就很清楚「謠言止於智者」，如果知道這是謠言還故意散播，這就是邪惡，「講白了點李佳芬就是邪惡」。

黃益中也澄清，韓陣營現在就是把高雄的劉育豪老師拿出來鞭屍，這位老師適性教育的專家，他在小三的課程上教學生如何使用保險套，但是劉老師在上課之前有發家長同意書，家長們都是贊成才上這個課程，也沒有教所謂的「X交」、「性高潮」，相關的教學也在公視播出。

來賓國民黨文傳會副主委鄭世維回應，總共20個學生，發出的問卷是11個學生同意，結果全班一起上課，也造成很多家長到議會抗議，從106年延燒到108年，也包括新北市性教育手冊太露骨學童廁所實戰的事件，今天不是佳芬姐無中生有說出來，教育部應該對學校跟老師做規範，包括黃益中講的案例、公投的案例等等，中央是不是應該制定課綱的範圍，也要告訴地方教育局在小學的時候，不要教授超出課綱的學識。

►他奶奶的美麗小秘訣！

▲▼黃益中認為，同志沒有得罪李佳芬，不要把他們拿出來鞭屍。（圖／翻攝自平論無雙youtube）

黃益中表示，軍公教的朋友被改革這破壞信賴保護原則，可以凝聚這一點讓民進黨下架，「但同性戀朋友從來沒得罪過妳李佳芬」，有人說同婚過了爸爸會消失、媽媽會消失，改成雙親一、雙親二、配偶一、配偶二，可是今年5月同婚通過以後，還不是叫爸爸、叫媽媽、叫太太，整個社會沒有改變，這個謠言早就不攻自破，同婚也尊重公投結果，訂定同婚專法，「你就不需要在這個時間點，為了挑起仇恨。」同婚的朋友、同性戀的朋友沒有得罪李佳芬，不需要在這個時候為了選票拿出來鞭屍。

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