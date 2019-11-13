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批國民黨不分區名單「綁架韓粉」　黃暐瀚：爛透了、吳敦義乾脆排第一

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▲▼吳敦義出席1111人力銀行舉辦製造業暨營建代銷類幸福感調查記者會暨頒獎典禮。（圖／記者張榮恩攝）

▲吳敦義。（圖／記者張榮恩攝）

記者呂欣玫／綜合報導

國民黨13日公布不分區立委名單並提報中常會，根據出爐的名單，不分區第1名為前警大教授葉毓蘭，黨主席吳敦義則排在第8名。對此，資深媒體人黃暐瀚13日表示，這次國民黨的不分區名單一個字叫爛，三個字叫爛透了，吳敦義乾脆排第一，把韓國瑜競辦副執行長謝龍介排在第12名也是「綁架韓粉」，直言國民黨這次「可能不會選得太好」。

對於此次不分區名單，藍營人士憂心，原先樂觀預估安全名單上看約15席，但這次名單上的人選並無太大亮點，且政治組似乎多過於專業組，恐會流失許多政黨票，不分區席次下修約12席。

對此，黃暐瀚13日於廣播節目中批評，整份名單看起來不OK，很多地方奇奇怪怪，上次選那麼差都有11名，這樣排沒有意義，「吳敦義乾脆排第一，排第一跟第八有什麼差別呢？」，可能不會選得太好。

黃暐瀚認為，警大教授葉毓蘭排第一是好事；曾銘宗是現在的大黨鞭，算是政治戰鬥組，擺在第2名也很不錯；第3名李貴敏也是現任不分區立委，是第二次排進去；第4名是八百壯士副指揮官吳思懷，主要是吃年金改革這一塊，但雖然拉近了年改的族群，也推走了退將跑去中國大陸的反對者，好壞參半；第5名前立委鄭麗文的口條跟戰力是很強的，與第12名的謝龍介都是屬於可以幫黨論述，會上媒體、開記者會。

黃暐瀚指出，第6名雲林農田水利會長林文瑞有地方派系安排的問題，因為雲林的張嘉郡選了，所以黨中央做個協調；第9名屏東縣黨部主委廖婉汝，第12名的謝龍介，都代表黨對屏東跟台南的不放棄，雖然這兩個地方選不到立委席次，可是一樣可以有立委；第10名總統府前發言人陳以信是前總統馬英九強烈推薦，是英國的博士，學識非常豐富；第14名前立委翁重鈞在嘉義也是保底，代表黨不放棄嘉義。

看完名單後，黃暐瀚直言，非常差、國民黨堪憂，上一次選到11名，這一次可能連12名都有問題，但他也說，「整份名單只要把吳敦義排在第15就漂亮了。」

黃暐瀚認為，這次國民黨不分區名單一個字叫爛，三個字叫爛透了，他分析，上次是選到第11名，把謝龍介排在第12，也就是說韓國瑜的支持者如果希望挺韓的謝龍介能夠進立法院，那至少要投到第12名，所以會有「綁架韓粉」的感覺。

再者，黃暐瀚表示，柬埔寨籍立委林麗嬋沒有在這次名單中「直接扣50分」，最近新聞的熱點就在外配懷孕納健保的風頭上，尤其最近林麗嬋常常露臉，「她就是庶民」，民進黨不分區準備要排個新住民進來，人家學你這步結果卻把新住民拿掉，外配有55萬，有身分證、有投票權，「你55萬不要了？」

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