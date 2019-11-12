羅文嘉稱投小黨「浪費」　陳水扁：蔡英文和民進黨嫌票太多？

▲民進黨秘書長羅文嘉。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨秘書長羅文嘉10日在台中市太平為立委何欣純輔選，他致詞時提到，今年政黨比4年前多，雖然有些小黨理念似乎跟民進黨一致，也愛台灣，支持總統蔡英文，但政黨票若投給小黨，沒達到5％，就浪費了。對此，前總統陳水扁12日痛批，「蔡總統和民進黨嫌票太多了嗎？」

陳水扁透過臉書表示，羅文嘉怎麼會說出投給小黨若沒過5％都是浪費的話呢？不只嚴重失言，瞧不起代表少數聲音的小黨，更是得意忘形，傲慢囂張到極點，「蔡總統和民進黨嫌票太多了嗎？」

陳水扁指出，民主時代，組黨自由、參選自由，每一張選票都是神聖的，每一個小黨都有其不同訴求主張，包括對執政黨施政的不滿，縱使選票有限，席次掛零，也有一定的支持者。

陳水扁提到，2000年、2004年，大家對他的看好度都是最後一名，當選可能性輸給當時對手宋楚瑜或連宋配一大截，藍營也不敢說票投阿扁都是浪費。

陳水扁認為，小黨過不了5％，立委席次都給大黨分贓掉，投給小黨也沒浪費選票，代表民進黨的羅文嘉豈不得了便宜又賣乖？「為了不讓羅文嘉失望，投給阿扁支持的『一邊一國行動黨』，至少過5％，那就不會浪費選票了！」

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