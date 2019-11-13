韓國瑜「武大郎潘金蓮說」綠議員籲送性平會　葉匡時：他們是夫妻！

▲綠營議員要求高雄市政府相關局處立即召開性平委員會，將韓國瑜移送性平會論處究責。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

立法委員劉世芳13日再度召集高雄市議會女性議員代表康裕成、高閔琳、鄭孟洳、黃捷，共同於高雄市議會民進黨黨團召開聯合記者會，怒轟韓國瑜、李佳芬、謝龍介三人在台灣各地「教壞囝仔大小」，包括發表歧視女性言論、肛交說以及以「妓女」諧音辱罵總統蔡英文，要求高雄市政府相關局處立即召開性平委員會，將韓國瑜移送，論處究責。

劉世芳指出，有一位落跑市長，現在是兼任國民黨總統候選人，還有他的妻子，最擅長的竟然是把性當作是選舉語言，散佈恐懼跟利用無知，所以今天會一致提出來，希望高雄市政府要主動把韓國瑜送到高雄市所屬的性別平等委員會裡面。

市議員高閔琳則怒轟：「韓國瑜已經可以出一本歧視語錄了」，她指出，「鳳凰飛走了進來一堆雞」、「瑪麗亞變老師」這是同時歧視東南亞族群，同時也是歧視女性，那還有包括「成熟的女人像一碗湯，煮熟要喝掉」、「女人以家為天下」還有很年輕的女性，就是應該要拋繡球等等相關的言論，都嚴重踐踏的性別平等。

▲高閔琳列出韓國瑜的歧視語錄（圖／記者吳奕靖攝）

市議員黃捷則砲轟：「韓國瑜作為一個教育家，他自己也創辦學校，但是他卻滿口髒話，滿口性別歧視的言論，這樣大家怎麼教小孩？」，黃捷也向高雄市政府提出籌組性平會的要求：「性騷擾防治法第十三條寫的很明確，只要有相關的性別歧視的言論，性騷擾的行為應該要在7天之內加以調查，2個月內應該要完成這樣的調查，告訴全台灣的人民，韓國瑜的性別言論，必須要受到制裁。」

對於民進黨議員和黃捷的指控，葉匡時副市長則回應：「市長講的比喻，是中國四大名著《金瓶梅》小說，潘金蓮跟武大郎在小說裡是夫婦，夫婦在床上蓋同一條被子，這應該沒什麼問題吧？武大郎比較矮，所以『頭齊腳不齊』，這是一個很單純的比喻，我不曉得為什麼民進黨民代們要大做文章？他們是因為市長不在高雄有失落感嗎？希望不斷的能夠從黑韓之中找到他自己的存在感嗎？」，法制局長吳秋麗則表示：「性別平等法裡所謂的性騷擾指兩個地點：學校或職務場。但韓市長不是在工作職場上，也不是教育職場上，也不符合性騷擾的要件，也沒有性騷擾防治法的適用。」

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