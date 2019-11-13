韓國瑜臉書「我挺韓國輸」3.8萬人按讚　網友：真的好幽默！比照辦理

▲韓國瑜在臉書回應「我愛韓國輸」，引發3.8萬網友也按下表情符號 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

地方中心／綜合報導

2019世界棒球賽12強複賽，上演傳統戲碼中韓大戰，為了要贏不少網友在網路集氣，紛紛貼出「全力支持韓國輸」、「讓韓國愉快不起來」，國民黨總統參選人韓國瑜12日傍晚也在臉書貼文：「「今晚要出征，我挺韓國輸，中華隊加油！」網友回應：「市長真的好幽默」。

2019年世界12強棒球賽中華隊12日複賽第2場交手韓國隊，由旅日投手張奕先發應戰，而過去對上韓國，台灣棒球迷以及前主播徐展元都有一個共同的心願，就是「好想贏韓國」，於是不少人在網路發起集氣，在臉書貼出各式各樣的加油標語、圖片，其中有「全力支持韓國輸」、「讓韓國愉快不起來」。

▲網友為了幫中華隊集氣，紛紛在臉書貼出「我愛韓國輸」 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲網友為了幫中華隊集氣，紛紛在臉書貼出「我愛韓國輸」 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

對此，韓國瑜在12日下午5點左右，在臉書發貼文挺中華隊：「今晚要出征，我挺韓國輸，中華隊加油！」同時特別標註：「進軍奧運」，這篇貼文在17個小時當中，就有3.8萬人按下表情符號、5669則留言以及近5百次的分享，而網友也在底下回應：「標題嚇我一跳 哈哈哈...」、「我也希望韓國愉快不起來」、「唯一支持韓國輸」。

▲網友在留言底下回應挺韓市長 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲網友在留言底下回應韓市長 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜親自回應我挺韓國輸，網友回應：市長好幽默 。（圖／翻攝臉書）