高雄市觀光局主秘高美蘭飛日本　康裕成轟：請你不要再逃避

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆出在失業期間購入南港7200萬豪宅，周刊更爆料，當時跟李佳芬一起買房的「貴婦團」包括現任高雄市觀光局主秘高美蘭；民進黨議員康裕成幾次邀高美蘭進議會備詢，高美蘭卻持續神隱，13日更出國飛日本，對此立法委員劉世芳也表示：「韓國瑜與妻子還有閨蜜的炒房行為，這一切都必須要公布在所有的人民大眾的檢驗之下」。

▲高雄市觀光局主秘高美蘭爆買房貴婦團 。（圖／記者洪正達攝）

市議員康裕成指出：「根據觀光局的說法，她是11月11日才開始請休假，11月11日就是我總質詢的那天，很明顯就是要逃避來議會備詢，今天都出國去了，聽說下禮拜回來，在這裡呼籲高美蘭，下禮拜從日本回來，請你不要再逃避」。

立法委員劉世芳也補充說明周刊爆料內容：「現在調查出來的，不只前兩天沸沸揚揚的台北南港豪宅案，好像還有內埔的工業宅還有板橋，這裡面都跟她的閨密相關。」劉世芳更砲轟韓國瑜：「當初你這些炒房的行為，是在你參選高雄市長之前，但是你偽裝欺騙高雄市民說，你是庶民，用這樣子的欺騙大眾的方式，來獲取選票的不當得利，我相信每個所有的人都可以看在眼裡，我們要提出嚴厲的譴責」。

劉世芳也呼籲高美蘭：「你要回來面對議會的質詢，恐怕也要面對未來地檢署要不要查辦，因為這件部分，包括台北市是否有濫用權力，然後有這個不當的貸款行為，這些北檢都已經在做分案調查當中。」

觀光局代理局長邱俊龍則替高美蘭解釋，「這次去主要是談觀光合作事項，下禮拜就會上班。」

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