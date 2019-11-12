快訊／國民黨不分區名單流出　葉毓蘭第1、吳敦義第8

▲前警大教授葉毓蘭。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨13日將公布不分區立委名單並提報中常會，此次國民黨預估安全名單約12至15席。根據曝光的名單，不分區第1名為前警大教授葉毓蘭，黨主席吳敦義則排在第8名，黨中央未證實也未否認此份名單。不分區名單在13日提報中常會後，國民黨將在16日召開中央委員會全體會議行使同意權，再由吳敦義18日前核定。



國民黨不分區安全名單：

1.前警大教授葉毓蘭

2.國民黨現任立委曾銘宗

3.前立委李貴敏

4.退將吳斯懷

5.前立委鄭麗文

6.全國農田水利會長林文瑞

7.學者李玉嬋

8.吳敦義

9.屏東縣黨部主委廖婉汝

10.前總統府發言人陳以信

11.車宜靜

12.台南市黨部主委謝龍介

13.台商溫玉霞

14.前立委翁重鈞

15.中常委張育美

▼國民黨主席吳敦義。（資料照／記者張一中攝）

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