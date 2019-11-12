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快訊／國民黨不分區名單流出　葉毓蘭第1、吳敦義第8

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▲▼前警大教授葉毓蘭。（資料照／記者李毓康攝）

▲前警大教授葉毓蘭。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨13日將公布不分區立委名單並提報中常會，此次國民黨預估安全名單約12至15席。根據曝光的名單，不分區第1名為前警大教授葉毓蘭，黨主席吳敦義則排在第8名，黨中央未證實也未否認此份名單。不分區名單在13日提報中常會後，國民黨將在16日召開中央委員會全體會議行使同意權，再由吳敦義18日前核定。
 
國民黨不分區安全名單：

1.前警大教授葉毓蘭
2.國民黨現任立委曾銘宗
3.前立委李貴敏
4.退將吳斯懷
5.前立委鄭麗文
6.全國農田水利會長林文瑞
7.學者李玉嬋
8.吳敦義
9.屏東縣黨部主委廖婉汝
10.前總統府發言人陳以信
11.車宜靜
12.台南市黨部主委謝龍介
13.台商溫玉霞
14.前立委翁重鈞
15.中常委張育美

▼國民黨主席吳敦義。（資料照／記者張一中攝）

▲▼ 國民黨主席吳敦義出席共同發表國民黨總統候選人韓國瑜的新移民政見 。（圖／記者張一中攝）

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