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從「能不能發揮人才」來看蔡賴配　連勝文：賴清德夾在中間當花瓶

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▲▼蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜11日宣布副手為前行政院長張善政後，外界開始將「韓張配」與之前外傳的「蔡賴配」進行比較。國民黨中央委員連勝文12日表示，應從「人才能不能發揮」這個角度評論好與不好，若不能讓執政團隊成員有寬廣空間發揮長才，那就只是為了選舉做做樣子的烏合之眾；不過如果前行政院長賴清德要跟總統蔡英文配，那賴清德除了夾在中間做花瓶外，不知要如何發揮自己長才？

連勝文12日表示，很多人詢問他「韓張配」好不好？個人認為所謂好與不好，應從「人才能不能發揮」這個角度來評論，也就是說如果包括張善政在內，未來韓國瑜的執政團隊成員，能夠有寬廣的空間發揮自己長才，那這就是一個好的團隊；如果不能，那就只是為了選舉做做樣子的烏合之眾。

▲▼連勝文。（圖／記者黃克翔攝）

▲連勝文。（圖／記者黃克翔攝，下同）

連勝文提到，例如賴清德若是要跟蔡英文配，那他上有強勢的總統，下有強勢的院長，賴清德夾在中間，除了做花瓶，不知道他要如何發揮自己的才能？而一家公司如果董事長、副董事長、總經理都相當強勢，誰也不服誰，但董事長又是剛愎自用、充滿自以為是的菁英心態，那這個公司一定完蛋。

連勝文說，過去幾年與韓國瑜的交流中，發現對方除了對財經人才非常重視外，也絕對是採取尊重專業、並願意充分授權的管理模式，最難得的是，韓國瑜沒有自認為是菁英的人，那種「官大學問大」、「不懂還要裝懂」的傲慢。

「好的人才也必須長官有寬闊的心胸，同時願意尊重專業的意見，人才的戰力才可能充分的發揮！」連勝文強調，過去這幾年，「我們所謂的菁英領導階層，聽不進去不同的意見，而為台灣製造出來的麻煩，台灣的民眾還受不夠嗎？」

▲▼連勝文。（圖／記者黃克翔攝）

連勝文提到，以國家主權基金為例，韓國瑜親口說過，在參考了其他國家的案例之後，認為成立國家主權基金，未來不只可以協助台灣產業的發展，最重要的是，藉由提升國家所屬的各種基金收益，也能夠挹注軍公教勞退休金，並扶持青年創業。而韓國瑜也很清楚，國家主權基金如何操作，實際上台灣也沒有幾個人了解，所以他日後一定會充分授權相關專家，來推動這項政策。

連勝文表示，日前他見到韓國公務員退休基金（KPS）的主席，對方說韓國公務員退休基金每年平均收益，最少是8％，對比台灣相關政府基金過去幾年平均3％的收益率，相信韓國瑜絕對是領先對方的對手，提出了一個早就該做的解決方案！「笑他草包的人，卻沒有辦法像他一樣提出解決問題的方案，並且願意讓有能力的人才放手去做，這對比之下，不懂還要裝懂的人，恐怕不只是草包，而是俗辣！」

最後，連勝文強調，「各位朋友，不要再去期待有什麼完美的聖人，或是橫空出世、飽讀詩書的奇才來拯救台灣了，因為世界上沒有這種人，若真有這種的人的話，去做故宮博物院院長可能還更適合。」能把人才聚攏，實實在在解決問題的人，才是台灣未來在面對激烈的國際競爭當中，真正需要的領袖人物。

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