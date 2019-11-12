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國民黨不分區立委名單曝光　網友傻眼：藐視台灣人智商？

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▲▼網友評論國民黨不分區立委名單。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲留言）

▲網友評論國民黨不分區立委名單。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲留言，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨13日將公布不分區立委名單並提報中常會，此次國民黨預估安全名單約12至15席，根據曝光名單，不分區前5名分別為前警大教授葉毓蘭、立委曾銘宗、前立委李貴敏、退將吳斯懷、前立委鄭麗文，黨主席吳敦義則排在第8名，引起許多網友批評，「這是什麼奇怪的名單」。

國民黨不分區提名名單12日下午大致抵定，預計13日正式公布。不過根據《ETtoday新聞雲》掌握的國民黨不分區安全名單，第一名為葉毓蘭，接下來依序是曾銘宗、李貴敏、吳斯懷、鄭麗文、全國農田水利會長林文瑞、學者李玉嬋、吳敦義、屏東縣黨部主委廖婉汝、前總統府發言人陳以信、車宜靜、台南市黨部主委謝龍介、台商溫玉霞、前立委翁重鈞、中常委張育美。

對於這份國民黨不分區立委名單，部分網友甚至不滿地留言說，「超爛的名單」、「這個名單……國民黨這是藐視台灣人的智商對吧？」、「這是什麼奇怪的名單。投小黨都比你們強」、「退將吳斯懷... 名單有他?!」、「爛到爆炸」、「居然有吳斯懷？」

根據國民黨的時程規劃，不分區立委名單在11月13日提報中常會後，接著會在16日召開中央委員會全體會議行使同意權，再由吳敦義於18日前核定。

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