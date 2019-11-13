張善政擔任韓國瑜副手　馬英九讚：好搭配！替國民黨加分

▲韓國瑜、張善政。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜公布搭配競選的副手是前行政院長張善政，前總統馬英九11日接受媒體聯訪時表示大讚，「這是很好的搭配，應該可以替國民黨加分。」

張善政是馬政府任內施政滿意度最高、不滿意度最低的行政院長，且過去經歷十分受矚目，曾任國家生技醫療產業策進會會長、華邦電獨立董事、宏碁獨立董事及善科基金會董事長、智網聯盟總網會長、台灣大哥大董事兼基金會董事長，算是相當多元、豐富，符合韓國瑜的副手條件。

除此之外，張善政也有堪稱「學霸」的工程學科學歷，畢業於國立台灣大學土木工程學系工學學士，在土木與環境工程方面，擁有美國史丹佛大學碩士學位及美國康乃爾大學博士學位。

馬英九12日受訪談及「國政配」時表示，「這是很好的搭配，應該可以替國民黨加不少分」，同時，他也將與韓國瑜攜手，針對能源議題召開記者會，盼透過記者會說清楚能源轉型，可能會帶來多大的成本和災難，讓選民在投票時有清楚的概念。

馬英九、韓國將於13日15時30分合體舉行能源記者會，針對蔡英文政府過去三年多的能源政策提出質疑。記者會將邀請前行政院副院長杜紫軍長、前吉興工程顧問公司董事長陳立誠、醫師王明鉅發表簡報，地點安排於台大醫院國際會議中心，吸引知識藍歸隊。

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