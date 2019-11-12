終於贏韓國！陳其邁敬酒忙看比賽、蘇貞昌揪網友蓋樓：感謝台灣隊

▲蘇貞昌、陳其邁替台灣隊加油。（圖／翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

世界12強棒球賽6強複賽，中華隊12日對南韓背水一戰，火力終於串連，陳俊秀7局轟出3分砲，助隊7比0完封勝。行政院長蘇貞昌透過臉書揪網友蓋樓「感謝台灣隊」，副院長陳其邁則是透露自己晚間敬酒同時也忙著跟大家看比賽，樂喊「台灣加油！」

蘇貞昌透過臉書開心表示，「投手群有高人指點，今晚表現果真可圈可點。」貼文中他特地標記「國家繼續贏韓國」，並揪網友一起蓋樓留言「感謝台灣隊！」

陳其邁晚間忙著工作，不過卻不忘關心賽況。他說，「這不是在自拍，我們是在專心看比賽喔。晚間出席水利之夜活動，逐桌敬酒130桌。現場大家都拿起手機觀看球賽實況轉播，當2比0領先韓國時，水利之夜也跟著嗨到最高潮！」

陳其邁提到，政府把提供農民朋友更多灌溉服務視為重要政策，總統蔡英文上任至今，已有4,400公頃農地納入水利會灌區。今天特別向全國辛苦的農田水利會同仁致意。

雖然忙著工作，不過陳其邁還是相當關心賽事，文末他再喊加油並開心分享賽況，「台灣加油！最新賽況台灣以7：0擊敗韓國！」

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