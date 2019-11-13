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統獨對決慘敗！韓國瑜開發「保守右派」票源　劉寶傑秒懂：反性平765萬票！

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▲▼劉寶傑秒懂，韓國瑜要挖的是性平保守派765萬票。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲劉寶傑秒懂，韓國瑜要挖的是性平保守派765萬票。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬近期針對小學三年級「教X交」、小學六年級「教性高潮」等性教育議題發言，引發失言大波，新聞節目《關鍵時刻》討論這個議題卻不認為是失言，而是韓國瑜在統獨對決議題慘敗，就延續去年公投的結果，打另類的意識形態對決。

主持人劉寶傑引言表示，韓國瑜陣營現在幾乎都是根據去年1124的公投結果踩一邊，話題很尖銳、強烈對立沒有關係，現在就是在一個一個尖銳的話題上跟民進黨對決，沒想到他現在真的這樣做了。

▲▼劉寶傑秒懂，韓國瑜要挖的是性平保守派765萬票。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲李正皓分析，韓國瑜現在往最保守右派靠攏。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

草協聯盟李正皓分析指出，選總統要拔樁、要資源、要提出國政白皮書、要知識品格，可是如果是選公投都不用，公投是價值的對決，不需要拔樁、不需要下資源，「你可以認為韓國瑜草包、你可以認為韓國瑜很懶、你可以認為韓國於不去跑行程，可是你必須支持韓國瑜背後的價值，他就是在跟國民黨那些最保守的右派在傳遞訊息」。

李正皓說，韓國瑜知道自己的戰略劣勢，高度、資源、派系分配都不到總統格局，可是有一種方式可以挑起所有人的對立，就是這種最尖銳的議題，統獨韓國瑜感踩、同婚韓國瑜敢踩、核四的議題也即將要宣布，所有選總統不太敢碰的敏感議題，他都敢碰。

▲▼劉寶傑秒懂，韓國瑜要挖的是性平保守派765萬票。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲鍾小平認為韓國瑜統獨打輸了，就打另類的意識形態對決。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

台北市議員鍾小平也對這個議題分析，韓國瑜講過「國防靠美國」但現在不敢走，所以他就另闢蹊徑，去年的性平教育公投結果是「保守勢力佔62%」，這就回到意識形態對決，意識形態從來不需要搞清楚，這是價值對決二元對立。

劉寶傑這時秒懂，「是否同意民法規定現在一男一女的結合，這邊同意的765萬票，不同意的290萬票，我只要把這765萬票拉在手裡，拉一點就不得了了！」

鍾小平說，「李佳芬跟韓國瑜是棒槌啊！不照個這個走啊！不照這個走是白癡嗎！」統獨打輸了佔劣勢，韓國瑜自己不敢靠美國，就打另類的意識形態，性平議題是62%比32%的意識形態對決，之後要打核四議題，選前100多天還要顧慮在地諸侯侯友宜，這次就像坦克車輾過，核四就是要繼續、燃料棒就是要運回來。

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