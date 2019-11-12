進口汽車關稅2度延後！川普擬「6個月後」再決定　歐盟：仍不敢鬆懈

▲進口車與零組件最高可徵25%的關稅。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

歐盟官員指出，他們取得內部消息得知，美國總統川普預計在本周宣布，他可能會延後對進口車輛與零組件加徵關稅，至少會等到6個月後才會決定。美國商務部長羅斯3日也曾表示，在與歐盟進行良好對話後，美國可能不需要加徵此類關稅。這是繼去年5月後，川普再次延後了加徵關稅的決定，也讓全球汽車製造商鬆了一口氣。

根據《路透社》報導，川普政府應該在14日前決定，是否依照《貿易擴張法232條》（Section 232），以國家安全為由對進口汽車與零組件，課徵最高達25%的關稅。但歐盟官員取得白宮內部消息指，川普不會在本周決定，預定會再延後決議6個月。羅斯（Wilbur Ross）也曾在3日表示，美國與歐盟、日本及南韓車商進行對談後認為，美國目前不需課徵這類的稅。

川普12日將在「紐約經濟俱樂部」（Economic Club of New York）發表演說，推測可能會提到汽車關稅相關議題，但白宮發言人僅表示，川普會把重點放在貿易政策上。歐盟官員也提到，雖然加徵關稅再次延後，但川普的行動是「無法預測」的，也許到明年歐盟和美國進行貿易談判時，川普會再次威脅加徵。

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