前FED主席艾倫談貿易戰：決策者根本不知問題出在哪裡

▲前美國聯準會主席艾倫·葛林斯潘透過視訊，和清華大學國家金融研究院院長朱民在北京對話。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

北京希望透過貿易協議，取消兩國已加徵的關稅，但美國總統川普近日來態度依然強硬，對此前美國聯準會（主席）艾倫·葛林斯潘，在今（12日）上午於北京舉行的一場對談上直言，當前的「決策者根本不知道問題出在哪裡」。他強調，即使美方在「關稅之戰」中取勝，施加稅務的反作用力也會降臨在自家的人民、生產者上，兩敗俱傷。

《財經》年會2020今日在北京開幕，面對中美貿易戰跌宕起伏、中國經濟發展受內外壓力影響，邀請各界專家、學者展望2020年的全球及中國經濟趨勢，並先由前國際貨幣基金組織副總裁、清華大學國家金融研究院院長朱民，以及以視訊方式與會的前美國聯準會（主席）艾倫·葛林斯潘展開對談。

▲中美貿易戰延燒不斷。（圖／路透）

艾倫在談到中國乃至全球經濟發展面臨「投資下降」時，他認為，與大多數國家相似，人口老化，以及中國的社會福利支出增長，從而擠壓國內儲蓄的空間，連帶影響投資規模。

艾倫說，「近幾年，我們發現生產率的增速下降，原因是福利的支出擠占了國內儲蓄總額的空間，進而擠出了國內投資總額，而國內投資總額是生產力增長的主要決定性的因素。」

談到中美貿易摩擦，艾倫直言「做決策的人，根本不知道問題出在哪，我只能這樣回答。」他表示，1960年時，美國實際人均收入與中國現在水平相仿，產業情況也與現在的中國非常類似。

▲中美兩國互相加徵關稅，是目前雙方在貿易協議談判中，最被關注到的問題。（圖／路透）

他接著說，在新興產業發展、全球產業鏈的重構下，鋼材、鋁和煤炭和特定的製造業出現了轉移，到低工資國家，比如中國，取得代之的是軟體業、醫療服務、機器人技術等，對先進國家來說是很自然的事情。「而川普式的關稅政策，旨在復興上述過時的行業，一旦實施只會提高產品價格，削弱美國國民收入，並且降低人們的生活水準」。

艾倫繼續強調，關稅也是一種稅，所謂的「關稅之戰」，並不會有所謂的贏家，即使勝利，施加的關稅也會反作用於自己的人民和生產者上，付出更多的成本，到時候「只是輸多、輸少的問題而已。」

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