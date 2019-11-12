美國務院譴責香港暴力　籲北京履行承諾

▲ 香港11日號召「三罷」（罷工、罷市、罷課）及「黎明行動」。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

美國國務院今天發出正式聲明，譴責在香港使用暴力的人士，並呼籲各方展開對話以解決問題。國務院同時敦促北京政府履行承諾，讓香港享有高度自治、人權及言論與集會自由。

此聲明是以美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）名義在今晚發出，這是國務院近期針對香港「反送中」運動相關發展的首次官方發言。聲明發出數小時前，才傳出香港警察將一名示威者開槍射成重傷，還有一名男子遭人縱火焚身，香港緊張情勢再度升高。

歐塔加斯在聲明中指出：「我們譴責所有使用暴力的各方，也對暴力受害者表示同情，不論他們政治傾向為何。我們呼籲包含警察與示威者的各方保持克制，也重申川普總統呼籲就示威運動尋求人道解決方法。」

歐塔加斯表示，香港社會日益兩極分化，需要政府、示威者及市民間展開廣泛及誠懇的對話。歐塔加斯並呼籲，香港政府應以與大眾的對話為基礎，努力解決示威運動的潛在問題，而示威者也應以對話回應。

除此之外，歐塔加斯強調，美方相信香港的自治、對法治的遵守，及對保護公民權利的承諾，對香港能否在美國法律下維持其特殊地位、「一國兩制」的成功，以及香港未來的穩定及繁榮都是重要的關鍵。

歐塔加斯在聲明最後敦促北京政府，信守1984年「中英聯合聲明」的承諾，包含讓香港享受高度自治，並讓香港人民享有人權與言論、和平集會自由，「這些是我們與香港共享的核心價值」。