韓國瑜請假「想念市民」、陳其邁回高雄盯建設　網讚：原來市長一直都在

▲陳其邁回家鄉高雄盯建設。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜，10月中起向市府請假，全力衝刺立委選情。他在8日播出的網路節目中透露，自己其實很想念高雄市民。韓國瑜8日繼續忙著跑選戰行程，行政院副院長陳其邁則是在當天回到家鄉高雄視察各項建設。不少網友湧入陳其邁臉書，直喊，「原來市長一直都在」。

韓國瑜自10月16日起，開始請假跑總統選舉行程，引起部分網友批評落跑。對此，韓國瑜表示，自己很想念高雄市民，參加國民黨內初選時非常被動，沒有做任何一通廣告，但若整個台灣不好，高雄也不能好，希望能了解高雄負債3300億之下，未來發展有很多限制，「高雄人這麼苦，應該要獲得更好待遇！」

韓國瑜在8日播出的「我要當選」節目中提到，再次感謝高雄市民朋友，他已經請假20多天了，很想念大家、高雄市民，這次出來選總統，「事實上我是一個中心點，天意、民意、市政、國政，一直在我心中天人交戰。」

同樣是8日，陳其邁南下高雄盯建設。他透過臉書發文提到，「今天一早前往視察 蚵仔寮漁港週邊硬體建設、內惟埤生態園區水環境改善，以及高雄港旅運大樓。盯緊各項工程進度，加速建設高雄。」

陳其邁介紹，梓官蚵仔寮漁港以「現撈仔」出名。三年來政府已陸續完成疏浚、冷凍倉庫、冷鏈物流設備，及全國首座HACCP魚貨直銷中心等建設達2.2億元。前瞻計畫補助6200萬進行漁港碼頭及環境景觀工程，完工後將使整個漁港煥然一新。

陳其邁提到，政府大力推動前瞻計畫水環境建設，其中中央補助高雄達38億。今天視察的內惟埤生態園區 就是其中一項重要建設。港埠旅運中心是亞洲新灣區的指標建設之一，總經費達45億。目前進度已超過84%，預計於明年底完工，「我要求除了遊輪旅運功能外，更要規劃成為南台灣的觀光旅客中心，吸引國際觀光客，促進民間商機發展。」

陳其邁假日也忙著回家鄉盯建設，讓網友紛紛感動留言，「邁邁，謝謝你！高雄有你真好！」「 加油。高雄有你真好」、「幸好高雄還有邁邁在，讓我們很安心」、「還好高雄還有邁邁關心」、「感謝真的高雄市長」、「其邁建設高雄，有目共睹。」「原來市長一直都在！辛苦了，邁邁哥！」「這才是高雄市長」。

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