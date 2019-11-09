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賴清德旋風式造訪竹市　三大原因支持鄭宏輝進軍國會

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▲賴清德旋風式造訪竹市　三大原因支持鄭宏輝進軍國會。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市長林智堅、前行政院長賴清德以及民進黨團總召柯建銘，一起同台相挺鄭宏輝。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

預計擔任蔡英文總統競選搭檔的前行政院長賴清德，今(9)日下午挾著高人氣前往新竹市，出席「蔡英文、鄭宏輝百工百業後援會」成立大會，替立委候選人鄭宏輝站台催票，賴清德力讚鄭是「即戰力」，並公開支持鄭宏輝的三個理由，「會做事、熱心公益、經歷完整」，呼籲選民守護台灣民主、國會過半，全力支持鄭宏輝進入立法院！

▲賴清德旋風式造訪竹市　三大原因支持鄭宏輝進軍國會。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲賴清德說，有三大理由讓他支持鄭宏輝。

造勢現場湧入超過兩千位支持者，賴清德以三大理由力挺鄭宏輝。第一，20年的議員資歷，推動新竹市各項建設，是「會做事」的人才；第二，長期擔任東區守望相助隊大隊長、義消總隊長及行政院顧問，具備「熱心公益」的人格特質；第三，學經歷完整，宏輝不僅科班出身，畢業自台大政研所，也曾擔任五屆議員，進國會就是即戰力！

▲賴清德旋風式造訪竹市　三大原因支持鄭宏輝進軍國會。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲賴清德呼籲守護台灣主權，讓蔡英文當選，也讓鄭宏輝當選，力拼國會過半。

提及兩岸關係，賴清德指出，中國國家主席習近平今年一月明確表示，兩岸只能走向一國兩制，並稱九二共識沒有一中各表的空間，但國民黨非但沒有捍衛台灣主權，反而提出和平協議。賴清德說，「如果和平協議有用，西藏不會這麼淒慘」，呼籲大家站在守護台灣主權的立場，讓蔡英文當選，也讓鄭宏輝當選，力拼國會過半。

鄭宏輝感性訴求，強調距離投票日越來越近，政治口水也越來越多，但選舉應該是把大家團結起來，而非分裂，這才是台灣人追求的民主價值。

▲賴清德旋風式造訪竹市　三大原因支持鄭宏輝進軍國會。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲鄭宏輝說將秉持「鋼鐵般的精神」，和林智堅市長共組「會做事連線」，替新竹爭取更多的建設和福利，讓大家過更幸福的生活。

鄭宏輝也說，自己深耕地方20年，走遍新竹市傾聽人民的心聲，深知專業的政治人物，除了發現問題也要「解決問題」，過去他在議會的提案、連署和質詢超過500件，關心城市的交通、經濟、教育和生活品質的提升。未來，他將秉持「鋼鐵般的精神」，和林智堅市長共組「會做事連線」，替新竹爭取更多的建設和福利，讓大家過更幸福的生活。

▲賴清德旋風式造訪竹市　三大原因支持鄭宏輝進軍國會。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲林智堅說，推公道三、兒童醫院、廢油庫等多項重大政策，除了蔡英文總統、柯建銘總召的支持之外，鄭宏輝的幫助最為關鍵。

新竹市長林智堅更力薦鄭宏輝，兩人共推公道三、兒童醫院、廢油庫等多項重大政策，這些年新竹市的改變，不是他個人的努力，除了蔡英文總統、柯建銘總召的支持之外，鄭宏輝的幫助最為關鍵；立法院民進黨團總召柯建銘則表示，選舉只剩最後兩個月，此次選舉攸關國家安全，也攸關亞太地區和平，希望一定要達成小英總統連任、國會過半的目標。

▲賴清德旋風式造訪竹市　三大原因支持鄭宏輝進軍國會。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲柯建銘則表示，此次選舉攸關國家安全，也攸關亞太地區和平，希望一定要達成小英總統連任、國會過半的目標。

▲賴清德旋風式造訪竹市　三大原因支持鄭宏輝進軍國會。（圖／記者陳凱力翻攝）

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