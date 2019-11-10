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上千支持者擠爆會場！蔡英文站台何志偉：台商回流下週可望破7千億

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▲蔡英文替何志瑋站台。（圖／蔡英文競選辦公室提供）

▲蔡英文替何志瑋站台。（圖／蔡英文競選辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文9日晚間前進社子，出席「立委何志偉2020台灣要贏造勢晚會」。小英人氣超夯，吸引超過2千位支持者到場力挺。蔡英文致詞時向國人報告好消息，台商回流下週可望突破七千億元。

蔡英文9日抵達社子，在立委何志偉、吳思瑤、中常委陳勝宏、議員陳慈慧、鍾佩玲、王閔生、吳沛憶、許家蓓等地方黨公職陪同下，出席「立委何志偉2020台灣要贏造勢晚會」，超過2000名鄉親湧入，擠爆活動現場。

蔡英文致詞時表示，士林、大同區是支持本土政黨的地方，民進黨選情再困難，這區都會給予支持，讓民進黨一天一天長大茁壯，可以執政。2008年她擔任民進黨主席，是民進黨最困難的時刻，對台北市的選情都沒有好的期待，但她總是有信心，一定可以守住士林大同，這是民進黨最感恩的地方。

替何志偉站台，蔡英文稱讚，今年初民進黨最困難的時候，何志偉勇敢在最困難的時刻承擔下來，有了士林、大同、社子的鄉親支持，讓何志偉順利在補選當選。何志偉努力又謙虛，補選進入立法院後，將台北市校園耐震系統做起來，讓小朋友上學更安全，只要何志偉繼續連任，學校一定更安全。未來她也會和大家坐下來好好談一談社子地區的發展。

蔡英文說，這次是很關鍵的選舉，中國大陸不斷文攻武嚇，要台灣在主權上讓步，只要我們讓步，台灣的民主自由就保不住。香港人沒有主權，只能走上街頭，台灣人的主權就在2300萬人手上，我們一定要守住主權，才有民主自由，我們才能安居樂業，產業才有發展。

蔡英文提到今年前三季，台灣經濟成長率都是亞洲四小龍第一名。現在很多人到台灣投資，因為人才很多，政府有決心，願意幫助投資人，台灣的生活方式大家都喜歡，因為這是一個自由的地方，如果我們不是自由民主地方，也留不住人才。

蔡英文也向國人報告好消息，下週台商回流投資金額很可能突破七千億，台機電、彰化外海離岸風電皆是兆元投資，政府也投資基礎建設，支撐下個世代的發展。再給蔡英文四年，讓她繼續打拚，讓台灣在變動局勢持續成長，展現台灣人的堅韌，自由、民主的厲害。

蔡英文細數政績，第一點就是推動長照2.0，將長照預算從50億提升至400億，讓長者在自己社區養老，打1966就能請長照服務員提供服務，目前全台已有7000多個關懷據點，未來還會強化功能、擴大規模、增加預算，將來提供的服務項目更多、時數增加、提升品質，加上醫療、健保，台灣將是亞洲最照顧人民的地方。

蔡英文接著提及，過去國家編列200億照顧0到6歲的幼童，在她擔任總統後逐年提升至六百億。0到2歲的幼童交由托嬰中心或褓母照顧，國家補助6000元，自行照顧也有2500元的津貼；2到6歲進入公立幼、非營利或準公共化幼兒園，每月分別僅需2500、3500、4500元。到2024年，會再增加2000班幼兒園，也鼓勵私立幼兒園加入政府系統，提供七成小朋友上政府補助的幼兒園。

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