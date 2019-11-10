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110公分「黑絲襪美腿」正妹現身Z9競辦　霸氣坐主位：很熟咩

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▲▼美腿正妹Candice蔡譯心霸氣坐在Z9競辦主位。（圖／取自吳達偉Z9 板橋立委候選人／Candice蔡譯心）

▲美腿正妹Candice蔡譯心霸氣坐在Z9競辦主位。（圖／取自吳達偉Z9 板橋立委候選人／Candice蔡譯心）

記者林彥臣／綜合報導 

在PTT上以強大搜索正妹能力與建立龐大資料庫的「神龍」Z9，代表台灣民眾黨參選新北板學東區立委，而他的正妹好友擁有110公分美腿的Candice蔡譯心，也跑到他的競辦串門子，而且當場就霸氣坐在主位上，大方展現她的一雙黑絲襪美腿。

Candice蔡譯心日前在臉書發文指出，早上到板橋附近開會，中午跑到好友家串門子「吳達偉Z9板橋立委候選人」，沒想到認識多年的朋友Z9竟然出來選立委了這感覺真的很妙啊！

請繼續往下閱讀...

▲▼美腿正妹Candice蔡譯心霸氣坐在Z9競辦主位。（圖／取自吳達偉Z9 板橋立委候選人／Candice蔡譯心）

▲蔡譯心因為跟Z9很熟，所以一進門就霸氣坐主位。（圖／取自吳達偉Z9 板橋立委候選人／Candice蔡譯心）

身旁的同事則指蔡譯心，「哪有人跑到人家競辦第一件事情竟是搶主位坐的，囂張！」

蔡譯心Candice的絕世美腿有110cm啊～（圖／Candice蔡譯心授權使用）

▲蔡譯心Candice的絕世美腿有110cm。（圖／Candice蔡譯心授權使用）

蔡譯心則說，「啊，就很熟咩！我之前寫真書的推薦序就是請Z9吳達偉寫的啊」

▲擁有一雙逆天長腿的Candice被封為「學士服校花」。（圖／翻攝自Candice臉書）

▲Candice臉書的黑絲襪美腿照超多。（圖／翻攝自Candice臉書）

網友在蔡譯心的臉書PO文回應表示，「一張照，勝過萬張海報，競選貼這張就打趴其他候選人的」、「這美腿太霸氣了」、「真的很囂張，不過如果是女神要坐，想坐那就坐那，我都可以」、「哇賽，有譯心助選，Z9的民調要多50%了」、「黑絲美腿曲線美喔」、「譯心～凍蒜！凍蒜！凍蒜！」。

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