否認稱潛艦國造假議題　韓國瑜籲「量力而為」：擬定小而美的國防政策

▲韓國瑜基隆傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／基隆報導

國民黨總統參選人韓國瑜9日於基隆進行傾聽之旅，但一段質疑「潛艦國造」自製率的論述意外引發爭議。韓國瑜下午受訪時強調，他沒有說潛艦國造是假議題，而是認為台灣是否應依台海現況擬定「小而有嚇阻力」的國防政策，也要考量台灣國防工業的製造能力有多少，「量力而為」。

韓國瑜上午與青年座談，有青年憂心基隆就業機會少，詢問韓對「潛艦國造」的看法，是否有助基隆在地青年就業與產業發展。韓國瑜當下回應，宋瑋莉曾說潛艦國造是假議題，但他個人持有懷疑態度，並反諷政府宣布要潛艦國造，「如果政府說要造航空母艦呢？如果政府說要登月呢？這是不可能的」，呼籲政府應「量力而為」。

對此，海軍司令部回應表示，潛艦國造為政府重大政策，目前在立、監兩院支持與監督下執行，進度正常，首艘原型艦將於113年下水，嚴正聲明絕非假議題；蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄也回擊，國防自主守護台灣，比征服宇宙重要，建議韓國瑜討論類似議題前，先把功課做好；基隆民進黨立委蔡適應更反諷說「我實在很懷疑，他真的有當過軍人？」

針對「潛艦國造假議題」的說法引發爭議，韓國瑜下午接受媒體聯訪時進一步解釋，強調他並沒有說潛艦國造是假議題，這是宋瑋莉說的，他指出，我們的國防政策是要發展大國的，還是根據台海現況擬定有效率的、小而美、小而有嚇阻力的國防政策？「潛艦國造、國防自主、武器自主是很好的概念，但我們國防工業的製造能力有多少？100%、90％、80％、70％、60％還是30%？」韓國瑜也強調，他的意思是要就整個國防政策來思考防禦問題，未來他也會針對台澎金馬的防衛做出一個很扎實的表述。