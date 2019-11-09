黃國昌領銜居住正義聯盟「東區集結」　曾銘宗將代表韓國瑜出席響應

▲回顧無殼蝸牛30週年，露宿東區街頭活動。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

今年為「無殼蝸牛」運動30週年，居住正義改革聯盟於4日晚間開啟夜宿東區5天活動，並於9日舉辦「東區大集結」集會，活動發起人之一的時代力量立委黃國昌日前表示，居住正義改革聯盟針對國內五個主要政黨的主席都有邀請。韓國瑜競選辦公室副總幹事曾銘宗稍早證實，將代表國民黨總統參選人韓國瑜出席活動，表達對居住正義議題的重視。

居住正義改革聯盟共有7位共同發起人，甫於今年10月16日成立，除黃國昌外，另有台北市議員邱威傑、前都發局長林洲民，還有居住正義協會理事長黃益中、房市專家Sway與呂佳育、吳少喬兩位媽媽。聯盟於9日下午集結東區，黃國昌與林洲民會前接受訪問。

▲居住正義改革聯盟「東區集結」。（圖／記者林銘翰攝）



黃國昌表示，台灣的年輕人正在面對低薪資、高房價的問題，生活上的壓力已經非常大，也導致了台灣少子女化的國安危機。黃國昌說，台灣的不動產市場已經失靈，因此更需要透過法律層面來落實居住正義的修法，包括推動實價登錄2.0、課徵囤房稅，以及要求政治人物履行興建社會住宅承諾。

黃國昌強調，這場活動跟政黨沒有任何關係，因為居住正義改革聯盟的發起人都是來自社會上的團體，大家的共同特色就是長期關心居住正義，所以今天不只邀請特定政黨，國內主要政黨都有參加。

曾銘宗稍早則證實，將於約下午4點抵達東區的活動現場，代表韓國瑜對居住正義議題的支持。此外，代表「郭家軍」參選新北市第十選區（土城、三峽）立委的李縉穎，據了解也將代表郭家軍身份出席表達支持。

▼居住正義改革聯盟「東區集結」，領銜發起人黃國昌會前受訪。（圖／記者林銘翰攝）



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