買炸物額外要「ㄎㄠˊㄎㄠˊ」老闆阿沙力給2袋　口感脆內行讚：想吃要碰運氣

▲ 油炸物碎屑 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人去炸物攤都有特別偏好的品項，不過這位網友卻認為殘留下來的「油渣屑屑」才是精華主體。一名網友日前就PO出一張照片，只見紙袋裡裝滿了炸物屑屑，他還表示比起肉，他更喜歡這種酥酥脆脆的口感。貼文一出，也釣出一票同好大讚「超美味」、「要撒在白飯上」。

一名網友在臉書「爆廢公社」中發文，他表示每次去買炸物時，都一定會額外跟老闆要碎屑來吃，老闆也很大方，一次裝滿2個紙袋送他。

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「ㄎㄠˊ ㄎㄠˊ ㄎㄠˊ（狀聲詞，嘴巴咬酥脆物）的很好吃！」一大口吃下碎屑，酥脆的口感讓原PO欲罷不能，好吃到他認為這才是主體，「我反而沒在吃肉，都搶這個。」他也透露，油渣雖然是免費的，但是也是要碰運氣，萬一前一個客人要走就沒得吃了。

▲有的老闆會把炸物殘留的屑屑拿來賣。（圖／本報資料照）

貼文一出，許多同好都表示屑屑真的超讚，「我也愛吃」、「+1」、「超好吃」、「終於找到同好了！我都倒出來，先吃屑屑」、「撒在白飯上配著吃，超美味的」、「一定要加胡椒粉跟辣粉」、「買排骨酥，都會跟老闆要」、「小時候去學校門口，炸雞攤販老闆還特別賣雞塊屑」。

不過好吃歸好吃，健康派網友則是提醒，這不能常吃，「屑屑就是麵粉+油啊」、「垃圾食物中的垃圾食物」、「雜質都在上面的感覺」、「很愛這個，但每次吃完第二天就冒痘」、「熱量破表啊」。

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