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女兒書包翻到情書！注音間溢出「抖M屬性」　萌炸狂吸4千讚：老爸拳頭硬了

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▲卡片，手工卡片，告白信，情書。（圖／達志／示意圖）

▲說不出口的話，就用手寫文字表達吧！（圖／達志／示意圖）

記者張嘉晏／綜合報導

年紀輕輕就這麼會！一名男網友今（8日）下午分享女兒收到的情書，雖然字句中還夾雜著注音，但語句間已經流露出告白者的M屬性（被虐）。網友們看完都笑說太萌了，紛紛表示「抖M萌芽中」、「叔叔籠子準備好了」。

一名老爸在臉書「爆廢公社」中分享一張可愛的照片，原來他在整理女兒書包時，無意間挖出一名同學寫的情書，內容超逗趣，1小時內衝破3千多個讚數。

請繼續往下閱讀...

只見對方拿了一張日曆紙，還用了紅、藍、綠、黑4種顏色撰寫這封「情書」，上頭寫道「我喜歡你，你可以和我ㄑㄧㄢ手嗎？我不ㄍㄨㄢˇ你ㄗㄣˇ麼ㄇㄚˋ我，我都可以ㄐㄧㄝ受。還有你ㄗㄣˇ麼說我我都可以ㄐㄧㄝ受。你今天穿的好美麗，很ㄆㄧㄠˋ亮我很喜歡，你ㄗㄣˇ麼打我都不會說痛，你是我心目中的ㄉㄧˋ一個。我喜歡你❤❤❤❤」

此外，純情告白者還在左側表示，自己每天心臟都會蹦蹦跳，規定原PO女兒不能把情書給別人看，是屬於2人的小秘密。

▲▼ 女兒收到情書 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO女兒收到的情書 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友們都笑炸表示，「他說不能給別人看，你還把他PO出來」、「無怨無悔欸，以後找不到了」、「請問岳父大人，你的心臟還好嗎」、「你女兒在學校很女王喔」、「小時候真的是純純的愛」、「爸爸要準備傢伙衝學校了」、「叔叔籠子準備好了」、「情場小高手」、「隔天馬上轉學」。

其他網友則是笑說從小就這麼M，以後不得了了，「抖M萌芽中」、「給小姐準備蠟燭跟皮鞭，讓小姐帶去學校伺候同學」、「乖，先用白紙寫好嗎」、「心臟沒有跳就歹誌大條了」。

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