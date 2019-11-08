男友陪住院1個月！護理師換班交接　她病床上笑噴：男友心碎

▲原PO因腹痛住院將近1個月了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

男友每晚來照顧女友，竟被護理師誤會，要心碎了啦！一名女網友表示自己已經住院將近1個月，每天晚上都是男友來照顧她；不料她某日聽到護理師交接報告時，一個誤會讓她忍不住在病床上笑噴，「前天才問過我一次，那是我男朋友！」

「來替我男朋友抱怨一下。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己因為腹痛的關係，前前後後已經住院快1個月了，而男友也是每晚都會到醫院照料，白天再去上班。她表示，醫生有交代她不要吃油，每天要吃的東西也都給醫生評估過，她每天除了吃粥和水煮青菜，其他什麼都沒有，過得很厭世。

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沒想到她日前無意間聽到護理師交班的交接報告，差點沒吐血。原來要下班的護理師說道，「3床的妹妹，（症狀），然後沒有飲食控制，也吃的很油，隨便她吃，但一直說腹部疼痛。」

正當原PO滿頭問號時，對方又說「白天都是她一個人，晚上陪她的是她爸爸。」一段話讓她秒笑噴，「護理師前天才問過我一次，那是我男朋友！是我太年輕還是他太老？」

▲護理師示意圖。（圖／達志示意圖）

不過原PO也澄清，她已經吃粥吃到懷疑人生了，不懂為何護理師還會說她飲食沒控制，「我只希望不要再痛了，我想回家。」

貼文一出，網友們紛紛表示，「她沒說兒子就好了」、「性格好比較重要」、「我帶我老婆出門人家都說我帶女兒兒子」、「還好吧頂多叔叔而已，爸爸太誇張了」、「好的男人，可以讓妳變小孩，不需要長大」、「可憐的爸爸」、「人家只是老起來等」。

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