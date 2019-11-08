老公誇她做菜好吃：別的都看不上！　心機妻出「地獄陷阱題」眾人夫哭爆

▲煮飯示意圖。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者張嘉晏／綜合報導

「我家的那位一直誇獎我做菜好吃。」一名人妻一直都活在老公的讚美之下，某日她靈機一動想測試對方，無奈結局卻讓她超無言。網友們看完都笑翻了，還有許多人夫大喊不公平，「我也會中招」、「心機太重受傷的都是自己」。

一名女網友在臉書「爆廢公社」中發文，她表示老公一直以來都誇她做的菜很好吃，而且別人做的餐點都看不上眼，「他最喜歡我做的菜。」

請繼續往下閱讀...

然而調皮的原PO日前直接買了超商的微波義大利麵裝盤，然後謊稱是她做的；沒想到先生一吃驚為天人，大讚這是他吃過最好吃的一次，「有進步」，卻沒想到自己已經一步步掉入恐怖的陷阱題之中。

▲義大利麵示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，眾男網友們都替原PO老公抱不平表示，「不要這樣測試另一半啦」、「這套路好深！我覺得我也會中招」、「老公也是難做人啊」、「有時候心機太重受傷的都是自己啦」、「這根本踩地雷」。

不過也有網友看出先生滿滿的愛，「只要經過妳手，就是好吃」、「我感覺到老公對妳充滿了愛」、「他一定很愛你」、「他怕妳以後不煮給他吃，不要戳破他」、「老婆端出來的都好」、「愛妻守則第一條」、「以後變成擺盤高手」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

