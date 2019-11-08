　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老公誇她做菜好吃：別的都看不上！　心機妻出「地獄陷阱題」眾人夫哭爆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

煮飯,鍋子,炒菜（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲煮飯示意圖。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者張嘉晏／綜合報導

「我家的那位一直誇獎我做菜好吃。」一名人妻一直都活在老公的讚美之下，某日她靈機一動想測試對方，無奈結局卻讓她超無言。網友們看完都笑翻了，還有許多人夫大喊不公平，「我也會中招」、「心機太重受傷的都是自己」。

一名女網友在臉書「爆廢公社」中發文，她表示老公一直以來都誇她做的菜很好吃，而且別人做的餐點都看不上眼，「他最喜歡我做的菜。」

請繼續往下閱讀...

然而調皮的原PO日前直接買了超商的微波義大利麵裝盤，然後謊稱是她做的；沒想到先生一吃驚為天人，大讚這是他吃過最好吃的一次，「有進步」，卻沒想到自己已經一步步掉入恐怖的陷阱題之中。

▲▼義大利麵,海鮮麵,pasta。（圖／翻攝自pixabay）

▲義大利麵示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，眾男網友們都替原PO老公抱不平表示，「不要這樣測試另一半啦」、「這套路好深！我覺得我也會中招」、「老公也是難做人啊」、「有時候心機太重受傷的都是自己啦」、「這根本踩地雷」。

不過也有網友看出先生滿滿的愛，「只要經過妳手，就是好吃」、「我感覺到老公對妳充滿了愛」、「他一定很愛你」、「他怕妳以後不煮給他吃，不要戳破他」、「老婆端出來的都好」、「愛妻守則第一條」、「以後變成擺盤高手」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
韓國瑜點名台肥、國稅局洩個資　要蔡英文馬上立案調查
「國瑜黨即將殲滅！」黃創夏分析宋楚瑜5優點：韓國瑜張揚時日不
離譜影片曝！自強號到站沒停好..開門後又往前衝　4旅客慘摔鳳
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／「北投陳先生」229枚1元整UberEats！外送員神招反殺　奧男秒變臉被老婆臭罵

33歲魯蛇苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光...網羨慕：沒嫁錯

影／驚世奧客叫外送「煎蛋不要煎」　店員忙20分鐘慘收負評：只想賺錢不用心

國中妹路邊聊天！她走來「坐地＋腳放輪下」製造假車禍...網友嗆爆

挖出70年前「握武士刀」軍裝舊照！台北男一看驚：爺爺是日本兵

中華隊轉播驚見「圓翹屁蛋」！老司機神出...竟是20歲酒窩長腿妹

親兒子vs.別人家的　老婆親下廚「午餐超豐盛」！人夫期待...結局好淒涼

豐原站「人臉辨識監視器」證實大陸製造！　鐵道局：沒資安疑慮

藍皮火車「列車書店」啟動！聽故事吃便當　屏東南國漫讀節開跑

老公誇她做菜好吃：別的都看不上！　心機妻出「地獄陷阱題」眾人夫哭爆

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

親兒子vs.別人家的　老婆親下廚「午餐超豐盛」！人夫期待...結局好淒涼

豐原站「人臉辨識監視器」證實大陸製造！　鐵道局：沒資安疑慮

藍皮火車「列車書店」啟動！聽故事吃便當　屏東南國漫讀節開跑

老公誇她做菜好吃：別的都看不上！　心機妻出「地獄陷阱題」眾人夫哭爆

APP「店內價」被踢爆騙人！foodpanda澄清「金額不符」有2情況

連日大雨路基淘空！宜蘭知名清水地熱公園　8至23日休園

外送平台又有爭議！　消基會踢爆foodpanda「店內價騙人」

自強號停靠後又忽然移動！　鳳山站4旅客跌下車受傷

他握「XXXXL號AirPods」網愣：吹風機嗎？　超狂真相曝...真的可以用！

睡夢中被男友肘擊！　她鼻塞4年竟「瞬間暢通」　網大膽想法：我便祕很久了…

華爾街天后開課教投資　2年爆賺2900萬元…檢：根本沒證照

慧眼看天下／貿易戰真休兵？ 聶建中:簽署協議前 中美各有盤算

當歸鴨燉飯超特別！台南特色餐酒館　30秒抹茶舒芙蕾入口即化

品勢全國賽延期　12日新莊體育館賽事不獲官方認證

印度女挺「18kg大肚」痛了7個月！　醫取106cm巨型囊腫傻了

紅外線測溫槍「預防性安檢」　里長候選人被控賄選纏訟1年判無罪

親兒子vs.別人家的　老婆親下廚「午餐超豐盛」！人夫期待...結局好淒涼

湖水藍拉麵太仙！台北巷弄排隊美食　還有超嫩舒肥雞腿肉

豐原站「人臉辨識監視器」證實大陸製造！　鐵道局：沒資安疑慮

茶文化入課程　小小泡茶師國際茶展露頭角

生活熱門新聞

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

女同學失蹤「IG連3天限動」　他急報警

奧客外送「煎蛋不要煎」　店員照辦收負評

鵝子尿床！人夫「到楊梅七百」客家人笑翻

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

擋到學生步道　逢甲大學要地瓜球攤搬離

駕駛掏2000元買檳榔　西施一見「指甲亮點」忘我了

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

母哭求救重傷女兒！哪吒聽黑白無常的話怒：吾會犯天？

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

中華隊轉播見屁蛋妹　神到本尊了

立冬了…中部以北降溫剩16°C

汐止驚見無罩女騎士！大Ｖ領露美背超狂

「先生外遇」稚兒一句話醒悟　12年後她成摩鐵攝影師

更多熱門

相關新聞

洗完澡只披浴巾　她驚見「室友老公」邪笑躲房內

洗完澡只披浴巾　她驚見「室友老公」邪笑躲房內

「我洗完澡出來，就被這景象嚇壞了！」大陸一名李姓女子表示，她在江蘇省南京市和一對夫妻合租房子，近日晚間沐浴完畢後就披著浴巾走回自己臥室，沒想到把門推開的瞬間，竟然看見室友丈夫一人站在裡頭，並且不斷對著她笑，嚇得她放聲尖叫趕緊報警求助。

團購蛋捲等2年半！媽苦笑：兒還沒出生→1歲多

團購蛋捲等2年半！媽苦笑：兒還沒出生→1歲多

交代老公「食材放冰箱」　妻一開看傻!！

交代老公「食材放冰箱」　妻一開看傻!！

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

檸檬塔半年到貨　分手哥傳訊炫耀：我獨享了

檸檬塔半年到貨　分手哥傳訊炫耀：我獨享了

關鍵字：

心機做菜老公爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

26歲美女主播被燒成焦屍！「生前最後訊息」曝

古巴若贏韓國3分　將送中華東奧門票

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

台灣輸球主因　上原浩治：怠慢的跑壘

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

老公浮潛後失蹤　切鯊魚肚驚見「戴婚戒手掌」妻崩潰認屍

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面