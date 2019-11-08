50K主管「想要月薪10萬」賭氣離職當外送員　一個月後超慘：我好恨當初那麼衝動

▲一位50K主管轉行當Uber eats外送員，結果超後悔。示意圖非當事人。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

外送平台正夯，許多媒體報導外送員月薪10萬讓許多人躍躍欲試，一位月薪5萬的小主管毅然決然投入外送員行列，結果讓他心中五味雜陳、直呼後悔。

外送員在臉書粉專「靠北ubereats」發文指出，他原本是一位中小企業小主管，月薪有5萬，有天公司來了一位新人，因為對方是副理親戚，半年內就在別的產線升到跟他一樣的位置。讓拼了2年的他心生不滿，加上看到外送員10萬高薪的新聞，就賭氣直接離職當外送員。

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▲50K小主管轉行當外送員，結果很後悔。（圖／翻攝自Facebook／靠北ubereats）

沒想到投入外送員工作一個月就後悔，他因為單少到想哭，「出門12小時還不一定有1500」，加上收到國民年金、健保帳單後，眼淚差點奪框而出。他說，不僅將近10萬的年終沒了，而且原本一直拍他馬屁的下屬「被課長升到我的位置，我更是五味雜陳⋯」。

他轉行當外送員後不僅每天都要擔心單量能不能達標，發文當天到下午5點半只跑了7張單，「我好恨我當初那麼衝動啊⋯我好後悔！！！」

對此網友留言說「這又是一篇故事文嗎？這麼衝動的主管還真是少見…」、「都當主管了還相信新聞唬爛，包拿到也不先試跑，整個離奇」、「一邊投履歷，一邊跑吧」、「好好奇這樣的個性跟做事邏輯是怎麼當上主管的？」