影／蔡依林見證16年「他們」的愛情！伴侶成植物人...憾：等不到合法結婚

記者許凱彰／台北報導

「最幸福的，是回家看見你對我笑」。蔡依林見證16年的男同志愛情，王牌經紀人蔣哥（蔣承縉）和他的伴侶小光，談了一場16年的戀愛，並於2012年求婚，縱使當時還不能合法結婚，仍然在台北辦了「世紀婚禮」，還請到張惠妹擔任證婚人。

愛情是，你得先勇敢付出，才會遇見同樣勇敢付出的人。蔣哥在訪談裡中憶起18年前的相遇，記得那一次和小光見面，他站在酒吧，請他喝了杯酒，送他回家，愛情的開始，總有一個「先勇敢付出的人」，才會遇見另一個也「同樣勇敢付出」的人。

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▲蔡依林見證16年「他們」的愛情。（圖／一件襯衫、蔣哥提供，下同。）

蔣哥還說到，小光在日記裡，曾寫下對這段愛情的註解，「快樂，不是大笑，不是笑著擁抱；是你看著我，我看著你，我們都不自覺的笑了。」從此，蔣哥和小光的愛情，從此成為娛樂圈裡眾人羨慕的佳話。

「我想跟這位男生結婚，因為我要給他一個家。」蔣哥和小光交往10年後，在眾多巨星的支持下結婚了，婚禮上，他們交換戒指，互許終生。婚後，蔣哥扛起家計，在娛樂產業成為許多大明星的幕後推手；而小光顧起家庭，每當蔣哥凌晨下班回家，吃了小光做的菜，都覺得很幸福，值得一提的是，他們總是習慣牽著手一起入睡。

「幸福從不是一輩子，人生教我們學會『面對分離』。」蔣哥48歲這年，與小光相愛16年，小光在西班牙溺水了，蔣哥花了1000萬台幣，叫了一台飛機，將小光帶回台灣。小光成了植物人，2年都還沒醒，試了72種方法，試圖喚醒他，中醫、西醫、科學、玄學、神秘學、宗教療法、民俗療法等，各種能試的方式都試過了，卻沒有任何進展。

蔡康永得知這個故事，對蔣哥說，「愛情是這樣，王子和公主，會莫名所以的相遇，就也一定會莫名所以的分開，因為人生是在教會我們，如何在每一次擁有後，去面對一次又一次的失去。」

在被問到「若你能回到小光落水前的30秒，你能最後一次和他說話，你會說什麼」時，蔣哥表示，「我希望你這輩子，和我相愛，從沒後悔過；我希望你這16年來都是開心的。」

50歲的蔣哥，將此生故事寫成書《禮悟》，述說自己小時候因「同志身份」自殺6次，卻沒死成，而後經歷20多年歷練，他沒放棄，於是成為娛樂圈的成功人士，帶著蔡依林成為巨星，陪著楊丞琳度過轉型。

蔣哥在過程中也找到真愛、失去摯愛；最終，50歲這年，人生的一切都成為自己該獨自承受的「禮悟」。那年，同志不能合法結婚，而他們硬是義無反顧的結婚了；如今，台灣同性戀已經能夠合法結婚了，一切卻都來不及了。