　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／蔡依林見證16年「他們」的愛情！伴侶成植物人...憾：等不到合法結婚

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者許凱彰／台北報導

「最幸福的，是回家看見你對我笑」。蔡依林見證16年的男同志愛情，王牌經紀人蔣哥（蔣承縉）和他的伴侶小光，談了一場16年的戀愛，並於2012年求婚，縱使當時還不能合法結婚，仍然在台北辦了「世紀婚禮」，還請到張惠妹擔任證婚人。

愛情是，你得先勇敢付出，才會遇見同樣勇敢付出的人。蔣哥在訪談裡中憶起18年前的相遇，記得那一次和小光見面，他站在酒吧，請他喝了杯酒，送他回家，愛情的開始，總有一個「先勇敢付出的人」，才會遇見另一個也「同樣勇敢付出」的人。

▲▼蔡依林見證16年「他們」的愛情。（圖／一件襯衫、蔣哥提供）

請繼續往下閱讀...

▲蔡依林見證16年「他們」的愛情。（圖／一件襯衫、蔣哥提供，下同。）

蔣哥還說到，小光在日記裡，曾寫下對這段愛情的註解，「快樂，不是大笑，不是笑著擁抱；是你看著我，我看著你，我們都不自覺的笑了。」從此，蔣哥和小光的愛情，從此成為娛樂圈裡眾人羨慕的佳話。

「我想跟這位男生結婚，因為我要給他一個家。」蔣哥和小光交往10年後，在眾多巨星的支持下結婚了，婚禮上，他們交換戒指，互許終生。婚後，蔣哥扛起家計，在娛樂產業成為許多大明星的幕後推手；而小光顧起家庭，每當蔣哥凌晨下班回家，吃了小光做的菜，都覺得很幸福，值得一提的是，他們總是習慣牽著手一起入睡。

▲▼蔡依林見證16年「他們」的愛情。（圖／一件襯衫、蔣哥提供）

「幸福從不是一輩子，人生教我們學會『面對分離』。」蔣哥48歲這年，與小光相愛16年，小光在西班牙溺水了，蔣哥花了1000萬台幣，叫了一台飛機，將小光帶回台灣。小光成了植物人，2年都還沒醒，試了72種方法，試圖喚醒他，中醫、西醫、科學、玄學、神秘學、宗教療法、民俗療法等，各種能試的方式都試過了，卻沒有任何進展。

蔡康永得知這個故事，對蔣哥說，「愛情是這樣，王子和公主，會莫名所以的相遇，就也一定會莫名所以的分開，因為人生是在教會我們，如何在每一次擁有後，去面對一次又一次的失去。」

在被問到「若你能回到小光落水前的30秒，你能最後一次和他說話，你會說什麼」時，蔣哥表示，「我希望你這輩子，和我相愛，從沒後悔過；我希望你這16年來都是開心的。」

▲▼蔡依林見證16年「他們」的愛情。（圖／一件襯衫、蔣哥提供）

50歲的蔣哥，將此生故事寫成書《禮悟》，述說自己小時候因「同志身份」自殺6次，卻沒死成，而後經歷20多年歷練，他沒放棄，於是成為娛樂圈的成功人士，帶著蔡依林成為巨星，陪著楊丞琳度過轉型。

蔣哥在過程中也找到真愛、失去摯愛；最終，50歲這年，人生的一切都成為自己該獨自承受的「禮悟」。那年，同志不能合法結婚，而他們硬是義無反顧的結婚了；如今，台灣同性戀已經能夠合法結婚了，一切卻都來不及了。

▲▼蔡依林見證16年「他們」的愛情。（圖／一件襯衫、蔣哥提供）

ET快訊
袁惟仁17歲兒挨轟不孝！　陸元琪心疼：我的孩子做錯什麼了
確定找到副手了！　韓國瑜：過兩天才會正式宣布
12強／複賽賽程出爐　中華依序對上墨、韓、美、澳
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／蔡依林見證16年「他們」的愛情！伴侶成植物人...憾：等不到合法結婚

教育部台南市聯絡處　在六信辦校園拒毒宣導

豐原站智慧監控遭爆「大陸生產」　台鐵：資安疑慮未解不使用

有穩定工作，不代表找到人生突破口！自愛工作室Kaka從玻璃藝術找到自我價值

仁醫隔空領獎！怕病患撲空留院看診　張昕煥以LINE領獎了心願

花蓮花彩節引入48萬人潮　趁勝追擊再推「花現針愛」PART II

國際旅展拼觀光！花蓮館邀您遊「花冬」　三重好禮加碼送

學作苦茶油料理　桃園大溪「優油苦茶節」首次登場

仲介招「二奶」！限在校女大生+口語能力　網傻眼：條件超嚴苛

2－3歲幼兒續留準公托或保母　明年起月領6000元

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

「被天使吻過的嗓音」唱鄧紫棋《畫》　12歲女孩純真歌聲好治癒～

連當地人都怕！飛瑞典開鯡魚罐頭　像「垃圾車味」狂竄...吃下狂乾嘔

團康新遊戲！「瓦干達forever」 嘶吼混戰網笑爆：到底嗑了什麼

失明浪深陷爛泥數日受凍哀號 全身僵直癱倒...徐文良心疼急救

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

影／蔡依林見證16年「他們」的愛情！伴侶成植物人...憾：等不到合法結婚

教育部台南市聯絡處　在六信辦校園拒毒宣導

豐原站智慧監控遭爆「大陸生產」　台鐵：資安疑慮未解不使用

有穩定工作，不代表找到人生突破口！自愛工作室Kaka從玻璃藝術找到自我價值

仁醫隔空領獎！怕病患撲空留院看診　張昕煥以LINE領獎了心願

花蓮花彩節引入48萬人潮　趁勝追擊再推「花現針愛」PART II

國際旅展拼觀光！花蓮館邀您遊「花冬」　三重好禮加碼送

學作苦茶油料理　桃園大溪「優油苦茶節」首次登場

仲介招「二奶」！限在校女大生+口語能力　網傻眼：條件超嚴苛

2－3歲幼兒續留準公托或保母　明年起月領6000元

請假20多天…韓國瑜「想念高雄市民」：當上總統一樣會南北跑來跑去

騙贏貴婦奈奈　比基尼辣照超吸睛　富千金奢華生活FB全曝光

毒品好會「裝」　司法悍將劉承武教學子識真假

對上《天籟之戰2》冠軍耿斯漢！李艾薇開掛嘶吼「飆海豚音」

港民將軍澳悼墜樓男大生！散場後上街堵路…港警拔槍朝天扣板機

親民黨公布首波區域立委名單　前職棒選手、黨前秘書長之女入列

店家貼心「提供免費冰水」！外送員看完「想拒接」嘆：必定棄單

快訊／殺女友、悶死雙胞胎！「台中3屍案」兇嫌殺人動機曝光　檢方聲押

陳央自創曲《台北三十九度》　林宥嘉：妳很像李友廷！

亞足U19資格賽／中華1比2不敵寮國　拼晉級10日對澳洲非贏不可

生活熱門新聞

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

女同學失蹤「IG連3天限動」　他急報警

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

奧客外送「煎蛋不要煎」　店員照辦收負評

鵝子尿床！人夫「到楊梅七百」客家人笑翻

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

駕駛掏2000元買檳榔　西施一見「指甲亮點」忘我了

擋到學生步道　逢甲大學要地瓜球攤搬離

中華隊轉播見屁蛋妹　神到本尊了

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

母哭求救重傷女兒！哪吒聽黑白無常的話怒：吾會犯天？

汐止驚見無罩女騎士！大Ｖ領露美背超狂

女兒收情書！注音間溢出「抖M屬性」萌炸

「先生外遇」稚兒一句話醒悟　12年後她成摩鐵攝影師

更多熱門

相關新聞

青峰自爆陷低潮！深覺人性毀滅...新專輯曝心聲

青峰自爆陷低潮！深覺人性毀滅...新專輯曝心聲

知名音樂人青峰曾經是夯團蘇打綠的主唱兼製作人，自從團體宣布休團3年，以實現團員們各自的夢想。青峰在9月發行個人新專輯，在11月23、24也要舉辦首次個人演唱會「太空備忘記」。他自曝在4月時經歷了人生中一個非常大的低潮，打擊非常大，像是新專輯「太空」這首歌，不知道該飄浮到哪裡去。

同志夫夫交往12年　跟家人出櫃...媽暖心回應

同志夫夫交往12年　跟家人出櫃...媽暖心回應

手扶梯上暈眩後摔　80歲翁成肉墊

手扶梯上暈眩後摔　80歲翁成肉墊

名校女博士車禍成植物人！民事判賠3391萬

名校女博士車禍成植物人！民事判賠3391萬

違規迴轉害年輕騎士撞癱　判賠1381萬

違規迴轉害年輕騎士撞癱　判賠1381萬

關鍵字：

王牌經紀人蔣哥小光植物人菜依林張惠妹一件襯衫

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

古巴若贏韓國3分　將送中華東奧門票

26歲美女主播被燒成焦屍！「生前最後訊息」曝

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

殉情獨亡！女大生「附身」向父母討抱抱

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

台灣輸球主因　上原浩治：怠慢的跑壘

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

CEO爸身家30億…薔薔卻開「58萬T牌國產車」11年！

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

女同學失蹤「IG連3天限動」　他急報警

更多

最夯影音

更多
馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」

馬國留學生4年走超過10萬公里！　背20kg器材...縮時記錄「台灣的美」
神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

神貓護主！見小嬰兒爬向樓梯口 下秒「暴衝巴頭救援」網：有靈性

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

「失業期間有7200萬？」　韓國瑜嗆三立：你的問題誤導

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

言承旭連吻小20歲沈月7次　經典重現《流星花園》台詞...網瘋了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面