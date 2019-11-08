親兒子vs.別人家的　老婆親下廚「午餐超豐盛」！人夫期待...結局好淒涼

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▲老婆在廚房準備午餐，原來是為了寶貝兒子。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

俗話說的好，「有媽的孩子像個寶」，同樣都是兒子，是否親生受到的待遇卻截然不同。就有爸爸發文抱怨，分享他和兒子的午餐對照圖，內容物的等級可說是天差地遠，不公平到了極致，「終於體會到自己兒子跟別人兒子的差別啊」！

黃姓男網友7日上午在「爆廢公社」發文，表示看到老婆在準備餐點，心中充滿了期待，本來以為中午有好料可吃，沒想到成品端上桌，居然只有一人份，自然是給寶貝孩子，「沒想到是幫兒子準備的，我的叫我自己泡，終於體會到自己兒子跟別人兒子的差別啊！」

▲老公畢竟是別人的兒子，印證了「有媽的孩子像個寶」。（圖／翻攝爆廢公社）

黃男拍下2張照片當對照，圖1是老婆親自下廚，除了料理好的麵條之外，還有一整碗的配菜，蛋、菜、肉全都有，相當豐盛均衡；圖2可就簡單的多，就是一包尚未拆封的巷口乾麵，連泡麵都得自己來！

照片貼出之後，笑翻無數網友，「幫你寫個慘字」、「因為你是别人的兒子」、「你的午餐最慘，還是要自己泡」、「沒叫你自己買就很偷笑了」、「沒有叫你去花圃自己挖就不錯了」、「努力過後才會感受到更美味，快去泡！」

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