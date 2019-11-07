ISO矮化台灣　政院：持續抗議！台灣絕不是中國大陸一省

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

監察院調查報告7日指出，國際標準組織（ISO）矮化台灣、長期將台灣列為中國大陸一省，要求政院督促相關部會檢討改進。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 回應，台灣絕對不是中國大陸的一省，2007年曾向日內瓦的法院提起訴訟，未來也會持續向ISO抗議。

監察院新聞稿指出，國際標準組織（ISO）從1974年在ISO 3166「國家及所屬機構名稱代碼」中，長期不法並不當以Taiwan （Province of China）（台灣，中國大陸一省）名稱列示國名，並阻礙台灣在ISO相關議題合作參與案，監察院財政及經濟委員會、外交及僑政委員會聯席會議6日已通過調查報告，促請行政院督促相關部會檢討改進。

對此，Kolas 7日在行政院會會後記者會回應，台灣絕對不是中國大陸的一省，ISO這樣稱呼台灣已經不是第一次，政府在2007年就曾向日內瓦的法院提起訴訟，未來將會持續向ISO抗議。

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