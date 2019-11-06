宜蘭國文師課堂說「台灣不是一個國家」　地方媽媽：我真的怒了！

▲老師課堂說「台灣不是一個國家」，學生媽媽PO網表達憤怒。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一國中國文老師課堂上講到中國歷史，稱台灣為「省」，學生回應說：「台灣是一個國家吧！」，老師說：「我從來不認為台灣是一個國家」，此事讓學生家長怒說：「台灣不是國家，那台灣人選總統是在選心酸的嗎？」。老師向校方表示，一時脫口說，事後也覺得不太恰當。

此事網友留言「無言」、「荒唐至極」。而校方表示，學校常向老師宣導，不宜在課堂上表述敏感的政治及宗教議題，已派員向這名國文老師規勸。

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宜蘭一名媽媽PO網表達憤怒說：「我兒子就讀國中八年級，昨天（11/4）放學後跟我說，上國文課時老師講到中國歷史，稱台灣為『省』，他回應說：『台灣是一個國家吧！』，老師當場說：『我從來不認為台灣是一個國家』，全班頓時鴉雀無聲，讓他尷尬地低頭趴在桌上。我跟兒子說他沒有錯，不必為此害怕或不好意思。

國中是國民義務教育，老師說台灣不是一個國家，那請問學生是在接受哪一國的國民教育？台灣人選總統是在選心酸的嗎？立法院推動『中共代理人法』就是為了阻撓中國對台灣的侵擾，守護台灣主權，沒想到代理人就在校園裡。

國家認同不是道德哲學問題，沒有辯論的空間，是就是，不是就不是，本該傳道授業解惑的老師，在課堂上對學生說台灣不是一個國家，不會造成學生的錯亂嗎？我兒子上學期的歷史老師，在上課時播放友邦在國際發聲力挺台灣的影片，我還在聯絡簿請導師向歷史老師致意，肯定他運用時事做教材，讓學生更清楚國家處境。

我是五年級生，從小在學校被教育是堂堂正正的中國人，教科書也餵我們大量的中國史地文化，直到讀大學時，看了中國人製作的紀錄片《河殤》，頓時清楚明白，影片中對土地的連結與情感，跟我毫無關係，我不是中國人！我是台灣人！！

我兒子小學就讀華德福學校，在沒有政治意識形態干擾的環境下，不用刻意教導，自然地認同自己的國家，成為『天然獨』，國中轉出到體制內學校，我很驚訝，國民黨黨國思想扭曲塑造出來的『中國人』，竟然還存在校園裡。

國民教育的目的不包括國家認同嗎？在課堂上說『台灣不是一個國家』的老師還適任嗎？地方媽媽的我真的怒了！！！」

►「時間對我們來說完全沒用！」

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