台南芭樂輸美積極布局　黃偉哲出席台灣番石榴外銷平台論壇

▲農委會在台南市政府舉辦「台灣番石榴外銷平台論壇」，市長黃偉哲親自與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

產量佔全台第2的台南芭樂，為拓展美國外銷市場，台南市長黃偉哲指示農業局，要積極輔導農友及外銷業者進行番石榴外銷準備作業，並親自出席11月6日農委會在台南市政府舉辦的「台灣番石榴外銷平台論壇」。

「台灣番石榴外銷平台論壇」6日在台南市政府永華市政中心舉行，由農委會邀集農糧署、動植物防疫檢疫局、農業藥物毒物試驗所、各地區農業改良場、全台番石榴主要產區之縣市政府、農民代表、外銷業者等相關單位參與，期望透過論壇交流以加快台灣番石榴輸美的速度。

市長黃偉哲表示，番石榴為台灣的主要果品，台灣栽培番石榴歷史已有300多年，雖然全台各地皆有栽植，但主要生產區域以南部和中部地區為主；很高興台美雙方已於美東時間10月24日共同簽署「台灣產番石榴鮮果實輸美工作計畫」，正式開放台灣番石榴輸入美國。

黃偉哲強調，台灣將成為亞洲第1個芭樂可以銷往美國的國家，台南市政府已積極輔導農友及外銷業者，一定要符合美方的檢疫規定及相關準備作業，同時更要積極洽談外銷通路，儘速將台南番石榴輸往美國，以開拓精品級番石榴的外銷新市場。

台南市農業局長李朝塘指出，台南番石榴種植面積約1460公頃，全台排名第2，每年產量約3萬2千公噸；目前美國市場上的番石榴約有9成來自墨西哥，墨西哥番石榴其果實較小，口感較澀；而有別於墨西哥番石榴，台灣番石榴爽脆多汁，具有特殊的甘味及香氣，在口感與風味上皆優於墨西哥番石榴，相信在美國市場上具有很大的銷售潛力，也必能擴大台南番石榴外銷市場版圖。