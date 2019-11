海外流亡4年！柬埔寨反對派領袖「秀機票」宣布：9日回國

▲柬埔寨反對派領袖、柬埔寨救國黨(CNRP)黨魁桑蘭西(Sam Rainsy)宣布回國。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

柬埔寨反對派領袖、柬埔寨救國黨(CNRP)黨魁桑蘭西(Sam Rainsy)流亡海外4年,他昨天(6日)在推特上宣布,9日將要回到家鄉。根據了解,此消息一出,在國內引發騷動,許多支持者被關進監獄。當局表示,桑蘭西一踏入境內,立刻就會被逮捕。

I will depart from Paris on Thursday November 7. I will arrive in Bangkok on Friday November 8 to be ready to enter #Cambodia on Saturday November 9. #SamRainsy pic.twitter.com/PrLNCxhpSa