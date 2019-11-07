美國高級外交官：川普與烏克蘭達成明確「交換條件」

▲美國高級外交官員泰勒（Bill Taylor）於10月出席作證。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普的彈劾案調查如火如荼進行中。根據最新釋出的證詞，美國高級外交官員泰勒（Bill Taylor）認為，川普與烏克蘭之間達成明確的交換條件（Quid Pro Quo），因為總統曾說，如果烏國沒有履行協議，針對競爭對手拜登（Joe Biden）展開調查，就不會「簽署支票」，撥出將近4億美金（大約新台幣121億元）的軍事援助。

泰勒10月出庭作證，證詞昨天（6日）被釋出。根據文字紀錄，川普向美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon D. Sondland）表示，在烏克蘭履行協議以前，不會「簽署支票」撥出軍事援助，他希望烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）「走到麥克風前，宣布針對拜登與2016年大選干預展開調查。」

▲泰勒（Bill Taylor）的證詞顯示，川普與烏克蘭達成交換條件。（圖／路透）



泰勒認為，川普與烏克蘭顯然達成「交換條件」。他也指出，莫斯科當局有可能趁機干預，「俄羅斯人正在關注美國將要對烏克蘭提供多少支援。俄羅斯將會對烏克蘭施壓。」

泰勒被追問，為什麼能夠對於「非常規政策管道」給出如此詳細的描述，他回答，「我一直都很認真地做筆記。我有一個小筆記本，專門記錄對話，尤其當我不在辦公室的時候。」

▲川普捲入通烏門，彈劾案纏身。圖為川普與澤倫斯基在聯合國大會上進行場邊會談。（圖／路透）

《衛報》報導，泰勒的證詞獲得12名證人的支持，也與前烏克蘭特使佛克爾（Kurt Volker）的說法相互呼應。佛克爾曾指出，烏克蘭軍事援助7月中突然被扣留，但是官方沒有給出任何解釋。

美國聯邦眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）領導彈劾案的調查，他釋出上述證詞後宣布，泰勒將會是電視直播聽證會上，第一名被傳喚的證人。

CNN報導，兩國政府之間是否存在「交換條件」是整件彈劾案的核心問題，雖然川普6日保持一貫態度，否認不當行為，但隨著白宮內部文件與證詞被一一公開，已有至少3個利益交換的例子。

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