泰15歲少女「3天賺10％」成功騙倒500大學生　狂撈1500萬落跑

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

泰國烏隆府就讀大學的F女（化名）向警方報案，指稱在臉書上看到一名15歲少女PO文分享投資經歷，號稱3天就可以拿回一成獲利，於是心動投入25萬泰銖（約新台幣25萬元），沒想到等了一週都沒有結果，這才驚覺受騙，嚇得趕忙報案，希望能找回省吃儉用存下來的錢。泰國警方初步調查，此案受騙人數將近500人，且大部分都是大學生，損失金額高達1500萬泰銖。

▲少女的臉書粉絲專頁已經刪除，但還是被網友備份下來。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

根據泰媒《Khao Sod》報導，F女向警方表示，自己先是在臉書看到一篇關於儲蓄的投資廣告，接著才找到少女的粉絲專頁「Buachompoo Thalangkan」，上面有許多關於投資的文章，包含只要存款100泰銖，3天就能拿到一成的獲利，共計110泰銖，假如是投資一個月，回饋率高達50％，讓她相當心動。

「我看到投資報酬這麼好，就想把省吃儉用存下來的積蓄拿來投資，這樣就能減輕父母的負擔。」F女提到，她在10月23日先匯款20萬泰銖，隔天再加碼5萬泰銖，理想中應該3天就能看到成效，但一直等到10月31日都沒有消息，這才警覺不對勁。

▲F女沒想到自己會被15歲的少女騙走25萬泰銖。（示意圖／達志影像，與本案無關）

後來F女被告知投資案失敗，身為管理者的少女承諾會退款，卻遲遲沒有收到款項，好奇到處打聽，這才發現真正有拿到退款的，都是只投資100或200泰銖的人，「我聽說一名住在南邦府的19歲大學生損失最慘重，一共賠了40萬泰銖。」

由於F女已經向警方報案，初步掌握的資訊共計有將近500人受騙，其中大多都是像F女一樣的大學生，總損失金額高達1500萬泰銖。至於幕後主嫌是否就是臉書上的15歲少女，以及能否追回詐騙款項，泰國警方仍在追查當中。