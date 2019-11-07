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3月大男嬰哇哇爆哭！　爸竟怒揉「一坨濕紙巾」窒息式塞滿他嘴巴

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深夜,床,嬰兒,小孩,恐怖（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲德國一名3個月大的男嬰哇哇大哭，竟被父親用濕紙巾塞滿嘴巴。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者吳美依／綜合報導

德國西部城市埃森（Essen）傳出一起離譜案件，一名3個月大的男嬰肚子餓了，嚎啕大哭，爸爸覺得太吵鬧，非常不耐煩，竟然連續抽了好幾條濕紙巾，揉成一坨，狠狠塞進兒子嘴巴裡。媽媽來到客廳，發現小孩呼吸困難，差點窒息，才趕緊解救，幸好寶寶沒有大礙。

21歲的媽媽在廚房裡沖泡奶粉，突然聽見寶寶扯開喉嚨哇哇大哭，聲音比平常更加悽慘。她向當地媒體表示，趕緊回到客廳後，卻「看見兒子滿嘴都是濕紙巾，我立刻開始把異物全部拉出來。」

媽媽提到，當時兒子的嘴巴塞滿濕紙巾，根本難以呼吸，差一點窒息，臉上還有一塊瘀青。她憤怒地衝著21歲的老公大吼大叫，「我問他到底做了什麼，他卻從頭到尾一句話也不說。」

▲▼餵奶,奶瓶,牛奶,奶粉,嬰兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小寶寶嘴巴被塞滿濕紙巾，差點窒息，臉上還出現一塊瘀青。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

媽媽立刻帶著兒子逃離公寓，先到托兒所接3歲的大兒子，再一起到婆婆家借住，並向一名朋友訴苦，對方協助報警，並呼叫救護車，讓飽受驚嚇的寶寶送醫驗傷。

根據《鏡報》報導，涉案的爸爸稍後就遭到逮捕，被指控謀殺未遂、虐待兒童，正在接受調查。他曾被判嚴重身體傷害罪（GBH），對待老婆也非常暴力。孩子的媽媽表示，「我懷孕的時候，他想要叫我去墮胎，一直給我壓力，有一次幾乎把我掐到失去意識。」

檢察官欣特伯格（Elke Hinterberg）表示，根據目前調查，「我們相信嬰兒當時不斷哭泣，而父親卻想要安靜的空間。」媽媽的律師米歇爾斯（Arne Michels）指出，「父親會用這種方式對待小孩，代表已經接受了小孩可能死亡的事實。如果罪名成立，他會面臨一年有期徒刑。」

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