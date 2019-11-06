泰國南部2安全檢查站遇襲「釀15死4傷」！　當局疑穆斯林叛軍犯案

▲泰國南部耶拉府（Yala）2座安全檢查站遇襲，釀成15死4傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

泰國南方耶拉府（Yala）於5日晚間傳出攻擊事件，2座民防志願軍的安全檢查站遭遇槍擊，造成至少15人死亡，4人受傷，是近年以來最重大的傷亡事件。軍方今（6日）證實消息，懷疑穆斯林叛軍犯案，並奪走受害者的武器。據了解，穆斯林叛軍認為政府粗暴對待伊斯蘭文化，在南方頻頻爆發衝突。

根據《曼谷郵報》，槍手徒步穿過一座橡膠園，靠近駐紮點，趁著民防志願軍與一群居民談話，於晚間11時20分左右發動槍擊。南部軍方發言人普拉莫（Pramote Prom-in）證實，「12人當場死亡，2人被緊急送醫，稍後在醫院不治，1人今天早上死亡。」大約同一時間，另外一座安全檢查站也遭遇攻擊，但是目前沒有傳出傷亡。

▲泰國南部耶拉府（Yala）2座安全檢查站遇襲，是近年來死傷最慘重的事件。（圖／達志影像／美聯社）



當局推測，至少10人以上的穆斯林叛軍犯案後，奪走安全檢查站的M-16步槍和霰彈槍，在大街上亂丟鐵釘，放火燒輪胎，砍樹，炸毀電線桿，就是為了阻擋追捕，阻止救援。他們指出，死者大多是值勤中的民防志願軍，相關單位已經封鎖現場，展開調查與驗屍工作。

綜合《中央社》、《衛報》報導，泰南地區與馬來西亞接壤，主要人口是馬來穆斯林。叛亂分子指控，政府暴力對待他們獨特的文化，在日常生活中時常暴力壓迫，卻不必為此受到懲罰，因此頻頻發生血腥衝突，15年以來已經造成超過7000人死亡。

▲泰國軍方證實消息，懷疑是穆斯林叛軍所為。（圖／達志影像／美聯社）



長期研究泰國深南地區（Deep South）的學者帕森（Don Pathan）認為，這一起攻擊是「很長一段時間以來，規模最大的合作攻擊」，相似事件近年頻率減少，力道卻「更加密集、猛烈」，「他們在提醒，他們還在那裡。」



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