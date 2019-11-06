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大馬妹遭「洗劫30萬」丟包陽明山！　帶47萬現金遊台原因曝光

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▲▼大馬女子現身說明遭搶30萬經過。（圖／翻攝自東森新聞）

▲大馬女子現身說明遭搶30萬經過。（圖／翻攝自東森新聞，下同）

記者林彥臣／綜合報導

來自馬來西亞的一名朱姓女子，透過交友軟體認識台灣的一名男子，在返國之際對方藉口幫忙叫車接送前往機場，夥同2名男子洗劫朱女，身上的30萬元現金都遭搶走，還被丟包在陽明山上。朱女事後現身說明事情的經過，並曝光了身上帶了大筆現金的原因。

警方調查，3日有1名馬來西亞的30歲朱姓女子報案，來台旅遊期間在交友軟體結識1名23歲李姓網友，李男找來20歲黃姓同夥假冒Uber司機，藉口要載朱女前往機場，黃竟直接將人載到陽明山與埋伏的20歲林男2人搶奪朱女後揚長而去。

▲▼大馬女子現身說明遭搶30萬經過。（圖／翻攝自東森新聞）

朱女在馬來西亞就透過交友軟體認識台灣的男性朋友，來台後介紹李姓主嫌給她認識，雙方交換Line後一起出遊，卻夥同朋友洗劫她。

朱女雖然已經回到馬來西亞，但透過視訊表示，當時感覺他人還不錯，出去吃過飯、看個戲，看過去還滿好聊的，就沒有防備心。

▲▼大馬女子現身說明遭搶30萬經過。（圖／翻攝自東森新聞）

朱女來台旅遊27天，幫朋友代購機場免稅店的保養品跟包包，身上帶了47萬新台幣的現金，但是她從來沒跟任何人提到帶著大量現金。朱女表示，因為她有買東西，他們就站在隔壁，看到她在付錢的時候，皮夾裡面的錢，因為全部的錢都放在皮夾。

警方在5日晚上逮捕3名嫌犯到案，訊後依照強盜罪嫌將3嫌送往地檢署偵辦，是否遭到設局，幕後是否還有藏鏡人，都是檢警後續追查的重點。

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