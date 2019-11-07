前推特員工被控為沙烏地阿拉伯「從事間諜活動」監控個資

▲2名前推特（Twitter）員工被指控為沙國從事間諜活動。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

2名前推特（Twitter）員工被指控，接受沙烏地阿拉伯政府的招募，2015年在美國從事間諜活動，趁著職務之便，監控、竊取個人用戶數據與資料。據了解，美國公民阿布阿莫（Ahmad Abouammo）於5日被逮捕，來自沙國的阿爾扎巴拉（Ali Alzabarah）早已搬回家鄉。

據《衛報》報導，法庭文件指出，2名前推特員工受雇成為間諜，監控批評沙國政府人士、其他推特用戶的個資數據。美國司法部門指出，被告的工作內容與用戶隱私資訊完全無關，但是刺探情報以後，可以獲得數十萬美金與設計名錶，做為報酬。

《華盛頓郵報》（Washington Post）則報導指出，阿布阿莫被指控偽造文書，對聯邦調查局（FBI）做出錯誤陳述，2015年辭去「媒體合作經理」一職。他於5日被逮捕，隔天在西雅圖出庭，目前仍被拘留當中，等待8日的另一場聽證會。前工程師阿爾扎巴拉被指控，2015年取得超過6000名用戶的個人數據、資料，行徑曝光後，遭到停職處分，已經帶著妻女搬回沙烏地阿拉伯。

▲前推特（Twitter）員工涉嫌監控、竊取用戶個資。（圖／路透）



據悉，另一沙烏地公民阿爾穆泰里（Ahmed Almutairi）也被指控從事間諜活動，擔任沙國官員與上述2名推特員工的中間人。

推特聲明，已經認知到「惡意行動者」試圖破壞服務的程度，「我們了解，許多利用推特和世界分享觀點，或者要求當權者負責任的用戶，正面臨令人難以置信的風險。我們已經提出適當的工具，保護他們的隱私，以及從事重要工作的能力。」

BBC報導，沙烏地阿拉伯是美國重要的中東盟友，王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）被指控，2018年下令謀殺異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）。

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