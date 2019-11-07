　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

前推特員工被控為沙烏地阿拉伯「從事間諜活動」監控個資

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲社群網站，臉書，推特，社群媒體。（圖／路透社）

▲2名前推特（Twitter）員工被指控為沙國從事間諜活動。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

2名前推特（Twitter）員工被指控，接受沙烏地阿拉伯政府的招募，2015年在美國從事間諜活動，趁著職務之便，監控、竊取個人用戶數據與資料。據了解，美國公民阿布阿莫（Ahmad Abouammo）於5日被逮捕，來自沙國的阿爾扎巴拉（Ali Alzabarah）早已搬回家鄉。

據《衛報》報導，法庭文件指出，2名前推特員工受雇成為間諜，監控批評沙國政府人士、其他推特用戶的個資數據。美國司法部門指出，被告的工作內容與用戶隱私資訊完全無關，但是刺探情報以後，可以獲得數十萬美金與設計名錶，做為報酬。

《華盛頓郵報》（Washington Post）則報導指出，阿布阿莫被指控偽造文書，對聯邦調查局（FBI）做出錯誤陳述，2015年辭去「媒體合作經理」一職。他於5日被逮捕，隔天在西雅圖出庭，目前仍被拘留當中，等待8日的另一場聽證會。前工程師阿爾扎巴拉被指控，2015年取得超過6000名用戶的個人數據、資料，行徑曝光後，遭到停職處分，已經帶著妻女搬回沙烏地阿拉伯。

▲推特Twitter。（圖／路透）

▲前推特（Twitter）員工涉嫌監控、竊取用戶個資。（圖／路透）

據悉，另一沙烏地公民阿爾穆泰里（Ahmed Almutairi）也被指控從事間諜活動，擔任沙國官員與上述2名推特員工的中間人。

推特聲明，已經認知到「惡意行動者」試圖破壞服務的程度，「我們了解，許多利用推特和世界分享觀點，或者要求當權者負責任的用戶，正面臨令人難以置信的風險。我們已經提出適當的工具，保護他們的隱私，以及從事重要工作的能力。」

BBC報導，沙烏地阿拉伯是美國重要的中東盟友，王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）被指控，2018年下令謀殺異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
國安私菸案第二波偵結！特勤郭雪芙等27人免關　最高罰30萬
20歲學霸處男買春爆紅！出道前突消失100天…下場超悽慘
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國南部2安全檢查站遇襲「釀15死4傷」！　當局疑穆斯林叛軍犯案

加州2殺人囚犯「廁所天花板」鑿洞越獄　硬鑽「55cm破口」爬行逃亡！

29歲廚師拿掃把瞄準同事屁屁！　整根長柄「插進肛門刺穿腸」當場噴血

1.1萬科學家警告進入「氣候緊急狀態」：必須改變「過度消費」生活習慣

伊朗「恢復提煉濃縮鈾」再減核武協議承諾　美：朝錯誤方向跨出一大步

20歲少女幫媽拍照「腳滑」險摔1600m大峽谷深淵！　驚險瞬間曝光

媽載3孩＋2狗上國道「停車狂吸海洛因過量」昏倒！　12歲女兒爆哭求救

薩爾瓦多、委內瑞拉「互相驅逐外交官」　政權爭議掀外交風波

21歲醋男被甩！瞄準前女友後腦「連轟2槍」趁她瀕死變態蹂躪

公車衝撞擁擠車站！司機揮刀狂奔「被攔就捅人」跳海逃逸…釀13傷

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

屏東歸來便利超商「只賣素食」 為建醮！社區、學校連6天吃素

5幼犬被潑酸「全身燙爛、眼球死白」影片曝　兇手是主人親戚…警：兩人關係仍很好

前推特員工被控為沙烏地阿拉伯「從事間諜活動」監控個資

赴美失聯81天！「北科大交換生」仍下落不明　警：有另名女大生失蹤

美台首度組聯合商務考察團　助台鞏邦交

電音趴搖過頭　嫩媽拉泳衣一捏…乳汁狂噴！群眾嗨翻「秒跪張口接」

哥抽的真的是憂鬱！　研究：吸菸者罹患憂鬱症、思覺失調症風險加倍

加拿大礦業公司車隊遇「死亡伏擊」　西非布吉納法索官員：37死60傷

醫求歡被拒竟爆打抓頭撞牆　長髮女友尖叫滿臉血骨折：完了！我這次死定了

美中第一階段協議還在談　白宮官員：延後到12月再簽署

巴格達迪妻子抓到了！　土耳其「一周捕4親信」艾爾段酸川普：愛用媒體宣傳

長棍麵包、拿鐵咖啡變成球鞋　拉花藏在鞋墊內超驚喜

他「橫行雙和地區」假應徵騙信任！狂偷7支iPhone奔逃　通訊行淚：損失30萬

尖下巴→雙下巴！清純妹吃播1年「暴肥30kg」變大嬸...對比照嚇壞網友

喬治預計下周客場復出對火箭或鵜鶘　聯盟認定雷納德「不健康」可輪休

義大利首位黑手黨老大→汙點證人　「虐殺叛徒30分鐘」血腥味爆棚

「梅花鹿景點」+1！宜蘭農場體驗餵鹿喝ㄋㄟㄋㄟ　還有蔥油餅、窯烤

倒數65天！直擊大選維安「超帥空拍機干擾槍、百萬座車」護總統候選人

20歲清純妹吃播吸20萬人爆紅！「1年後光速變大嬸」　血汗職災真實曝光

5幼犬被潑酸「全身燙爛、眼球死白」影片曝　兇手是主人親戚…警：兩人關係仍很好

前推特員工被控為沙烏地阿拉伯「從事間諜活動」監控個資

國際熱門新聞

他惡搞　害同事被掃把柄插進肛門刺穿腸

醫求歡被拒竟爆打抓頭撞牆　長髮女友尖叫骨折：死定了

即／阿姆斯特丹疑似劫機　軍警封鎖現場

土耳其總統艾爾段：巴格達迪妻子落網

荷蘭劫機是誤傳！歐洲航空：誤觸警報

22歲辣妹Tinder約炮　激戰遭掐死…男繼續約下一位

沙灘詭異「人腦」　一碰就麻痺

她幫媽拍照腳滑　險摔1600m大峽谷

川普開放挖石油　出租阿拉斯加地

他清整缸化糞池　點菸去屎味…卻引爆沼氣慘死

彈劾川普　首場公開聽證會訂下周

加拿大車隊布吉納法索遇襲「37死60傷」

白宮官員：美中協議延後到12月簽

控制哥舉槍爆頭前女友　趁斷氣前非禮半冷屍體

更多熱門

相關新聞

嫩媽電音趴噴乳汁　群眾張口跪接

嫩媽電音趴噴乳汁　群眾張口跪接

美國南加州一名媽媽參加EDM電音派對，沒想到舉止超脫軌，不僅大露自己的胸部，更擠出乳汁朝現場的其他群眾噴射。離譜畫面通通被人錄下，如今在網路瘋傳，引起議論。

白宮官員：美中協議延後到12月簽

白宮官員：美中協議延後到12月簽

懸崖邊「倒退2步」幫拍照　她腳滑差點跌落深谷

懸崖邊「倒退2步」幫拍照　她腳滑差點跌落深谷

阿諾和瑞典少女騎車遊加州　大讚「我的朋友兼英雄」

阿諾和瑞典少女騎車遊加州　大讚「我的朋友兼英雄」

發點心時間到！土撥鼠群短手互推

發點心時間到！土撥鼠群短手互推

關鍵字：

沙烏地阿拉伯美國推特個人資料個資間諜

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

人妻住18樓到地下室用走的！老公調監視器「頭頂炸綠光」

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

煮菜往右一看！她驚見「人臉緊盯」嚇傻

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

韓國瑜「傾聽之旅」走全台　他曝警訊：高雄改變了

他惡搞　害同事被掃把柄插進肛門刺穿腸

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面