20歲少女幫媽拍照「腳滑」險摔1600m大峽谷深淵！　驚險瞬間曝光

▲艾蜜莉（Emily Koford）在大峽谷國家公園（Grand Canyon）替母親拍照留念，差點跌倒。（圖／翻攝Facebook／Erin Elisabeth Koford）

記者吳美依／綜合外電報導

美國亞利桑那州（Arizona）發生一起驚險事件，20歲少女艾蜜莉（Emily Koford）與媽媽艾琳（Erin Koford）到大峽谷國家公園（Grand Canyon）旅遊參觀，興奮地替母親拍照留念，取景時卻不小心「腳滑」，差一點就摔下深度超過1英里（大約1600公尺）深的峽谷。幸好母女倆平安無事，但驚悚瞬間全被另一名遊客記錄下來。

影片中，艾蜜莉拿著相機，緩緩地倒退走，想要取得更漂亮的角度與背景，將大峽谷的風景全部拍進畫面中，但她卻沒有注意步伐，一腳踩到懸崖邊緣，頓時重心不穩跌倒，差一點摔進深淵。艾琳原本準備擺好姿勢，看見這一幕差點嚇壞，趕緊衝上前去抓住女兒。

根據Metro報導，遊客凱文（Kevin Fox）於10月28日正好也在公園裡，他在峽谷南緣一個小小的觀察點錄影，卻意外捕捉到驚險畫面。據了解，艾蜜莉拍照的地區，被標誌峽谷深度超過1英里。

艾琳表示，她看見女兒正在後退，警告「不要再後退一步了」，看見女兒踉蹌，心臟簡直快要跳出來，「我非常害怕又非常生氣，趕快跑過去抓住她，我說，『艾蜜莉，妳快把我嚇死了！』」

就讀北亞利桑那大學（NAU）的艾蜜莉回憶，跌倒的那一瞬間腦袋一片空白，幾秒鐘後才想著，「我的天呀，我剛剛做了什麼？」，媽媽也「氣得咬牙切齒。」她承諾，從現在開始，會乖乖待在安全範圍內，因為「很多關心妳的人，絕對不希望妳死去。」

▲美國大峽谷國家公園（Grand Canyon）位於亞利桑那州。（圖／免費圖庫Pixabay）

根據《美國廣播公司》（ABC News）報導，大峽谷國家公園成立以來，已經有64筆遊客死亡的紀錄，其中17起案件發生於2018年。

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