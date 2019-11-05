　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮國安顧問稱大國不應欺凌小國　耿爽：更像說美方自己的所作所為

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者林彥臣／綜合報導

美國派出有史以來層級最低的特使「白宮國家安全顧問」歐布萊恩（Robert C. O'Brien）出席東南亞國家協會高峰會（ASEAN Summit），但是他在會中開嗆北京，「美國協助東協國家顧主權」，東協地區對新帝國時代沒有興趣，也對大國可以掌控他國的強權即是公理理論沒興趣。對此中國外交部發言人耿爽也回應歐布萊恩的言論指出，「美方的這番話更像是說美國自己在南海地區的所作所為」。

媒體在例行記者會上提問指出，美國總統國家安全事務助理歐布萊恩在東協峰會上稱，中方利用恐嚇手段試圖阻止東協國家開採近海資源，這不是21世紀的行事之道，而是征服，大國不應欺凌其他國家，美國不是攪局者，美國總是受邀而來，請問中方對此有何評論？

▲▼2019年東協峰會。（圖／路透）

▲白宮國家安全顧問歐布萊恩（左5）代表出席東協峰會。（圖／路透）

耿爽表示，美方官員的所言所談，聽起來言之鑿鑿、咄咄逼人，但其實是顛倒黑白，倒打一耙，美方的這番話更像是說美國自己在南海地區的所作所為，在中國和東協國家共同努力下，當前南海局勢總體保持穩定，中國和東協國家一直就南海問題保持良好溝通合作，中國和東協國家有意願、有能力、有信心共同維護南海和平穩定，共同推動南海形勢不斷向好發展。

耿爽說，「我們奉勸美方尊重和支持地區國家的努力，不要做國家關係的挑撥者，地區穩定的破壞者，東亞合作的攪局者」。

►他奶奶的美麗小秘訣！

ET快訊
不夠付房貸！節儉哥咬牙13年笑了　曝「生2寶」勵志逆轉
美艷教師14樓墜下「變形慘死」　屍體全是毆打傷...自殺結案
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

屏東哥取消搬家！估價員一問...女友顫抖「謝謝，不搬了」　她機警揭恐怖真相

女大生AirPods掉落水溝！　好心人幫撈起「左邊耳機」　她尷尬：我掉的是右耳

1顆頭賺38！電剪「頭皮紅腫」妻秒客訴　10年理髮師丟飯碗...嘆：該換枕頭套

客叫餐送上樓卻「有條件開門」　外送員一看不忍了...餐點秒丟地上！

影／年輕人買105元小蛋糕掏100「我沒5元」　過5秒才亮出手中物！女店員：奇妙

蕃茄醬加爆！他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景：故意的

白宮國安顧問稱大國不應欺凌小國　耿爽：更像說美方自己的所作所為

美摩門教家庭遇襲9死！墨槍手掃射放火…焦黑車身滿布彈孔　孩童逃跑被擊斃

加州水壩若坍塌「淹沒30萬居民」　侵襲4大社區…風險評估低→高

18周汪汪超怕煙火！　夜半傳炸彈級爆炸聲害牠心臟病發「活活嚇死」

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

那英一唱《原來愛情這麼傷》　網友跪了：那姐真的太會了！

韋喆《以後別做朋友》擊敗李嫣　9m88很喜歡：你是一個很棒的歌手

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

《聲林2》WAGAMAMA搞怪演唱《Bad Guy》　楊乃文大讚「這是我最喜歡的」

玉闕朝仁宫信眾組團「攻玉山山頂」 扛30Kg神像爬2天...登頂感動淚崩

白宮國安顧問稱大國不應欺凌小國　耿爽：更像說美方自己的所作所為

美摩門教家庭遇襲9死！墨槍手掃射放火…焦黑車身滿布彈孔　孩童逃跑被擊斃

加州水壩若坍塌「淹沒30萬居民」　侵襲4大社區…風險評估低→高

18周汪汪超怕煙火！　夜半傳炸彈級爆炸聲害牠心臟病發「活活嚇死」

為了860元！印度男猛吞「42顆雞蛋」撐死　醫：至少吃了2公斤

川普再打擊移民　尋求庇護者「美國未待滿1年」禁止工作

打戰爭遊戲「死的是自己」！19歲新鮮人宿舍離奇亡　惡臭狂飄陳屍至少2周

老公擁百萬財產！女色情狂幻想用他鮮血洗澡　聯手小王殺人棄屍

乘客酒醉搖晃摔落月台　捷運撞上前...員工「一個箭步」拉起救命

倫敦2100年會不見！　科學家示警：沿海城市「短短80年」將消失

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

國際熱門新聞

男墜「1200度」煤爐　瞬間燒成白骨

鱷魚要吃朋友！女童跳牠背上挖雙眼搶命

撞死一家5人　疲駕男緩刑免坐牢

沙灘詭異「人腦」　一碰就麻痺

周休三日　日本微軟生產力暴增40％

少年沉迷電玩！「跪姿」猝死電腦前

原因曝！泰國17歲少女躺床玩手機亡

希臘攔冷凍貨車　發現41名偷渡客

老公女兒被挾持　孕婦霸氣弊歹徒

男公墓挖人骨　路邊熬湯滿足狂啃

蓬佩奧：啟動巴黎氣候協定退出程序

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

又一世界遺產！合掌村竄天大火

擁有40HH巨乳　她卻痛苦想縮胸

更多熱門

相關新聞

少年沉迷電玩！「跪姿」猝死電腦前

少年沉迷電玩！「跪姿」猝死電腦前

泰國烏隆他尼府近日發生一起離奇猝死案！一名年僅17歲的少年在校成績優異，卻長期沉迷於電玩遊戲，日前他父親進房時，發現兒子竟以「下跪」的離奇姿勢，猝死於電腦前。

窮到沒錢買書包！慈父熬夜編尼龍包

窮到沒錢買書包！慈父熬夜編尼龍包

15國宣布RCEP完成談判　印度拒加入

15國宣布RCEP完成談判　印度拒加入

印尼跟美國買F-16V　台灣發大財！

印尼跟美國買F-16V　台灣發大財！

美報告稱中國壓迫新疆　耿爽：雙重標準

美報告稱中國壓迫新疆　耿爽：雙重標準

關鍵字：

白宮國安顧問歐布萊恩耿爽東協峰會東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

女大生穿破褲　一個動作讓網讚爆

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

男墜「1200度」煤爐　瞬間燒成白骨

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

快訊／李興文神隱3天發聲了！

淡水驚現裸背辣妹　網友：想巧遇

草娥消失2年首曝光...及胸長髮美炸

更多

最夯影音

更多
超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？
用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面