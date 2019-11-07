「背殺」女隨扈正面曝光！體脂16％腹肌炸裂、神美S曲線...還是2個孩子的媽

記者蔣婕妤／台北報導

國安局7日舉行大選維安編組結訓典禮，同時公開特別製作的2020形象月曆，被封為「御林軍」的特勤人員們，精壯的身材令人大飽眼福。其中，一位「腹肌爆棚」的「背殺」女隨扈也特地公開受訪，擁有體脂16％的腹肌炸裂、神美S曲線身材，其實已經是兩個孩子的母親。

3月份月曆主角、「腹肌爆棚」的女健身教練是莊珮甄，在一同釋出的形象影片中，在跑步機上運動的「背殺」畫面超吸睛。畢業於女性專業士官班第12期，莊珮甄剛進入特勤時，其中一個測驗項目是舉重的推舉100下，為了通過測驗非常的辛苦，且每年都是為了體能鑑測在運動， 因此在兩年前開始接觸重訓，也對她執行勤務時有許多的幫助。

擁有魔鬼身材、甜美臉孔的莊珮甄，體脂肪只有16％，而且還是兩個孩子的母親，最大的孩子已經五歲了。事實上，不只莊珮甄是超強女特勤，其丈夫也是特勤人員，曾擔任前總統馬英九的隨扈，而莊珮甄也曾替馬英九母親負責維安工作。

莊珮甄受訪時透露，特勤很重體能，但以前跑步對自己來說滿有恐懼感，直到兩年前跟朋友接觸到健身。現在不只克服心理障礙，也讓自己的體態及體能變得更好。她分享，現在會利用中午時間和同仁一起到健身房運動。

莊珮甄說，健身同時也是健心，每一次覺得自己撐不下去的時候，就會自我勉勵多撐一秒，鍛鍊的不僅僅是體能，還有意志力，「自己比自己想像中更強大，運用在人生中，人的一輩子很長，不可能一帆風順，遇到挫折就靠著強大的內心克服，要相信自己。」

除了「背殺」三月主角，月曆主角另外還有擁有高級救護員（EMT-P）證照、曾在國慶大會替大使湯繼仁提供救護的上士夏鳳義。她受訪時分享，自己因為替湯繼仁救護而獲頒獎狀，不過對她來說最重要的不是獎狀，而是湯繼仁後續有順利康復，「這個事情體會到進入特勤的新進人員都必須持有EMT1救護的重要性」。

另外，月曆中也有超帥軍犬亮相。此次受訓軍犬包含黑色及黃色拉不拉多犬，以及兩隻狼犬，因應這次大選總計有九隻軍犬備戰。

▲國安局月曆。（圖／國安局提供）



▲「背殺」女隨扈莊珮甄。（合成圖／記者呂佳賢攝）

▲上士夏鳳義。（圖／記者呂佳賢攝）

▲因應大選總計有9隻軍犬備戰。（圖／記者呂佳賢攝）

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