韓辦稱買豪宅沒貸款　管碧玲抓包：韓國瑜說謊！還拖累韓冰

▲韓國瑜。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜遭爆料，失業期間在台北市南港買下7200萬元豪宅，事後韓國瑜辦公室聲明，當年向銀行貸款購買南港無雙社區住宅一戶，後來賠本出售。韓國瑜競選辦公室發言人葉元之7日表示，房子當初沒啟動貸款程序。對此，民進黨立委管碧玲批評，「韓國瑜說謊，說了大謊！」

葉元之6日在《新聞面對面》政論節目中提到，很多人質疑韓國瑜的錢從哪來，李佳芬當過議員，本來就有點積蓄，韓國瑜也做過立委，「他們一直用以房換房的方式，所以賣掉前面一個內湖房子，去付了南港房子的頭期款，後續都是用貸款」。

葉元之7日解釋，「房子當初沒過戶，也沒啟動貸款程序」房子2011年購入、2016年賣出，韓國瑜只支付預售屋的工期款，以積蓄及2013年起擔任北農總經理的收入付款，後來過戶時辦貸款，才發現貸款壓力太大，才賣掉房子，賠了兩百多萬元，韓國瑜沒啟動貸款程序。

管碧玲透過臉書表示，韓國瑜說謊，「昨天說是貸款買的，今天葉元之說，用積蓄付的！這件事，連帶的拖累了韓冰！她說的開破車的可憐爸爸，有積蓄那麼多！韓冰也說了天大的謊！一個充滿感人劇情的編織出來的大謊！」

管碧玲還說，「驚世夫妻的家庭，竟然遺傳了說謊與演戲的基因嗎？」多少高雄人因為韓冰的故事感動？多少人因為感動投下這一票？此時的心是多麼受傷。