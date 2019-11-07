高雄檢警齊力淨化選風　市警局長李永癸：無法容忍賄選

▲高雄檢警齊力淨化選風，錄製反賄選廣播錄音。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

2020大選日期日期逼近，為遏制賄選歪風，臺灣高雄地方檢察署檢察長周章欽特指示吳協展主任檢察官於108年11月7日至高雄市警察局與局長李永癸會商，針對推動廉潔公務部門、查察賄選及防制暴力介入選舉等相關問題交換意見外，更進一步研商反賄選宣導策略精緻化。

▲高雄檢警齊力淨化選風，錄製反賄選廣播錄音。（圖／記者許宥孺翻攝）

為了展現斷絕賄選的決心，高雄市警局要求各單位結合轄內各分局研擬查賄對策，並且規劃相關反賄選宣導活動、張貼海報及刊登跑馬燈等作為，希望透過剛柔並濟的訴求，達到反賄無死角之效果。

臺灣高雄地方檢察署特別邀請警察局長李永癸錄製反賄廣播錄音，希望藉由環保清潔車播放，透過清潔車在平日清潔垃圾的機會，宣導民眾如發現賄選情資可立即通報檢警查辦，讓選舉更乾淨、公平。

▲高雄檢警齊力淨化選風，錄製反賄選廣播錄音。（圖／記者許宥孺翻攝）

李永癸強調，針對查察賄選高雄市警察局向來均是嚴陣以待，各單位除了應「主動蒐集情資、審慎調查、積極查賄」強化科技辦案技巧提升查賄效能，更期待透過多元化的宣導方式，鼓勵民眾有效地提出檢舉，結合公部門與民間的力量，齊心斷賄以提升國家整體競爭力。

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