長期失業看穿人生…韓國瑜：不是說「房子買多少錢」就不是庶民

▲韓國瑜出席科技青年座談。（圖／記者葉南州攝）

記者楊蕓／新竹報導

國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅7日走訪新竹縣，下午與科技界青年座談。韓國瑜在會中強調「老青共居」、「大學生出國交換一年」的重要性，最後談到選舉應「選賢舉能」時，他認為自己是否「能」，是由選民決定，「不是說『庶民選總統，總統選庶民』，或是『房子買多少錢』就不是庶民」。

韓國瑜在座談會中表示，「老青共居」一定要做，老年人怕寂寞，年輕人怕沒錢，空屋這麼多的話，老人擔心老了沒人陪，年輕人擔心沒房子住，搓合的過程，除了宗教、血型、生活習慣等，還要大家談一談，但政治人物很容易有迷思，像賽車比賽，「你講5萬棟青年住宅，我講8萬」，到最後很多都做不到，與其如此，何不結合既有資源，在不過多消耗政府資源情況下來推動，如果保險公司做後盾的話，長輩有房子萬一財務損失，保險公司會理賠，像這樣有機的結合，是可以推動的。

在教育議題部分，韓國瑜強調，這個世界已經慢慢忘記台灣，台灣也慢慢忘記世界，因此未來一定要走向開放，「如果我有機會當總統，一定會走開放，每一個年輕學子，大學生跟碩士班，甚至博士班，你一定要出國一年當交換生」，一年回來之後，就有生活的能力、有語言發展的能力、交朋友的能力，最重要的是有膽量，這個計畫推動8到10年，台灣一定脫胎換骨。

韓國瑜也說，選舉是「選賢舉能」，他不敢說他一定「能」，這由選民決定，「不是說『庶民選總統，總統選庶民』，或是『房子買多少錢』就不是庶民，不是！」韓國瑜表示，他長期失業，從雲端掉落土地，再從土地爬到雲端，穿梭好幾次，看穿人生很多事務，心態最重要，「不敢說我比人家優秀，由人民決定，這樣講比較公平。」

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