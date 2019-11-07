朱立倫、蔣萬安為流浪狗募款　自掏腰包加碼1萬

▲蔣萬安、朱立倫合體為流浪狗募款。（圖／翻攝蔣萬安臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

2020立委選舉將至，前新北市長朱立倫7日到草埔市場，陪台北市中山、北松山區立委參選人蔣萬安輔選，兩人合體化身為叫賣達人義賣麵包，邀請民眾共同為流浪動物盡一份心力，義賣所得全數捐給流浪狗組織。

朱立倫與蔣萬安也使出渾身解數，民眾購買五個麵包以上，就送一份驚喜，驚喜輪盤轉到指定動作，民眾就能跟蔣萬安與朱立倫合唱「聽海」、「照相」、「愛的抱抱」等。

大家為了聽朱立倫唱聽海、跟蔣萬安抱抱，紛紛慷慨解囊，氣氛十分熱烈。今天的草埔市場很不一樣，多了一份愛心公益的氛圍。

蔣萬安表示，以前養過五隻狗，現在沒有養狗，但也非常關注流浪動物的消息，很高興透過這次公益活動，呼籲大家一起做愛心，共同關注台灣流浪動物的處境，希望未來台灣不再有出現棄養或虐待動物的事件。

朱立倫則說，「如何幫浪浪找一個家，需要大家一起努力，今天很開心，自己也能參與。」

蔣萬安、朱立倫透過這次公益活動，呼籲大家能夠一起做愛心，並且更關注流浪動物的議題。隨後蔣萬安以及朱立倫進入草埔市場，向採買的民眾懇託，立委投票支持實在做事的蔣萬安，獲得現場民眾熱情相挺以及回應。

▲朱立倫、蔣萬安募得6千元，兩人自掏腰包1萬，全數捐給流浪狗組織。（圖／蔣萬安辦公室提供）

►超越藍綠，就靠她了