甩7千萬買豪宅風波　韓國瑜與病友合唱、體驗種菜展「庶民風」

▲韓國瑜參訪拙茁家園。（圖／記者葉南州攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜7日傾聽之旅來到新竹縣，上午先至竹東世光教養院探望院生，隨後至拙茁家園耕心園農場體驗有機蔬菜種植。面對身心障礙孩童、教養院病友熱烈的歡迎，韓國瑜也展現親民作風，與病友大合唱、一起種菜，氣氛溫馨。

韓國瑜新竹縣傾聽之旅第一站來到竹東世光教養院，他致詞時提到想起160年前，當歐洲傳教士離開家鄉，沒有手機、沒有電話，帶著一輩子可能再也見不到親愛家人的心情坐船來台，面對語言不通，食物、文化、醫療環境艱困，神職人員必須一一克服，還要散播愛心、照顧弱勢，這樣的精神情操非常了不起。

韓國瑜也親自與病友互動，病友見到韓國瑜的到來都非常興奮，韓國瑜也一一蹲下向病友握手、加油，其中一名病友與韓國瑜一起合唱「我們都是一家人」，氣氛相當溫馨。

隨後第二個行程，韓國瑜前往拙茁家園參觀，並穿起圍裙和雨鞋、戴上斗笠，和身心障礙的孩子們體驗有機蔬菜種植，除此之外，韓國瑜也化身銷售大使，為孩子們做的蛋糕進行義賣。

韓國瑜7日於新竹縣進行傾聽之旅，共有5個公開行程。上午10時10分參訪竹東世光教養院，11時20分前往拙茁家園，體驗有機蔬菜種植。下午2點10分舉行科技青年座談。下午3時40分參訪富興茶葉文化館，了解茶葉產業。4時30分北埔古蹟老街巡禮，參拜慈天宮及金廣福古蹟。

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